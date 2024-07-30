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Tek Soruluk Test: Sen Yüzde Kaç Takıntılısın?

Tek Soruluk Test: Sen Yüzde Kaç Takıntılısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
30.07.2024 - 16:31

Sen yüzde kaç takıntılısın?

Haydi testeeee!

Not: Bu test eğlence amaçlıdır. 

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Bu şekillerden birini seçer misin?

Sen %10 takıntılı birisin!

Sen %10 takıntılı birisin. İster iş hayatında bir proje üzerinde çalışırken, ister evde bir yemek tarifi deneyerek, hatta belki de bir kitap okurken bile... Senin için her şeyin mükemmel olması gerekiyor. Bu, belki de bazılarına göre biraz fazla gelebilir, ama senin için bu durum tamamen normal. İşin ilginç yanı, bu takıntının seni daha da başarılı kılıyor. Çünkü sen, her şeyi en ince detayına kadar düşünerek, her ayrıntıyı mükemmel bir şekilde yerine getirme konusunda kendini zorluyorsun. Ve bu da seni, diğerlerinden bir adım öne çıkarıyor. Bu takıntın, bazen seni biraz yoruyor olabilir. Ancak unutma ki, her başarının ardında bir emek, bir çaba ve tabii ki bir takıntı vardır. Ve senin bu %10'luk takıntın, seni sen yapan en önemli özelliklerinden biri. Bu yüzden, bu takıntını bir kusur olarak görmek yerine, onu bir güç olarak kabul et. Ve bu gücünle, hayatın her alanında başarıyı yakala!

Sen %25 takıntılı birisin!

Sen %25 takıntılı birisin! Bazıları bu durumu biraz abartılı bulabilir, ancak senin için bu, hayatının her alanında mükemmeliyetçi olmanın ve her zaman en iyisini hedeflemenin bir yansıması. Senin için her şeyin bir düzeni, bir ritmi, bir uyumu olmalı ve bu uyumun bozulmasına asla izin vermezsin. Bu, belki de seni diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri. Bir kitap okurken, bir film izlerken, bir yemek yaparken ya da sadece günlük rutinlerini gerçekleştirirken bile bu %25 takıntını görmek mümkün. Her şeyin tam yerinde olması, her detayın göz önünde bulundurulması ve her şeyin kusursuz bir şekilde tamamlanması senin için olmazsa olmazlar arasında. Bu %25 takıntı, bazen seni zorlasa da, aslında seni sen yapan, sıradanlıktan uzaklaştıran ve hayatına renk katan bir özellik. Bu yüzden, her ne kadar bazen zor olsa da, bu %25 takıntını bir kenara bırakmayı hiç düşünme. Çünkü bu, senin kim olduğunu gösteren ve seni diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri.

Sen %50 takıntılı birisin!

Bu kişi, hayatının yarısını takıntılara ayırmış biri. Her şeyin en ince detayına kadar mükemmel olmasını isteyen, düşüncelerini ve eylemlerini kontrol etme ihtiyacı hisseden biri. İster bir kitabın sayfalarını düzgün bir şekilde çevirme, ister bir kapıyı belirli bir sayıda açıp kapama, isterse de belirli bir düzen içinde eşyalarını yerleştirme olsun, bu kişi için hayatın her alanında takıntılarla dolu bir dünya var. Sonuç olarak, karşınızda %50 takıntılı bir kişi var. Hayatının yarısını takıntılara ayırmış, belki de biraz karmaşık ama kesinlikle ilginç bir kişi. Onunla tanışmak, onun dünyasını keşfetmek ve belki de kendi takıntılarınızı biraz daha iyi anlamak için hazır mısınız?

Sen %75 takıntılı birisin!

Sen %75 takıntılı birisin! Bir film izlerken, gözlerin detayları yakalamak için ekranda gezinir; bir kitap okurken, satır aralarını inceler, yazarın ne demek istediğini anlamaya çalışırsın. Bir yemek yaparken, tarifin her bir ayrıntısını titizlikle uygularsın. Hatta bir konuşma yaparken, kelimelerini özenle seçer ve anlamlarını derinlemesine düşünürsün. Bu, senin hayatının her alanında kendini gösteren bir özellik. Belki de bu yüzden, her zaman en iyisini hedefliyor ve bunun için durmaksızın çabalıyorsun. Ancak unutma, her zaman en mükemmel olmak zorunda değilsin. Bazen, sadece olmak da yeterli.

Sen %90 takıntılı birisin!

Sen %90 takıntılı birisin! Bazı insanlar belki bu durumu biraz tuhaf bulabilir ama senin için bu durum hayatının bir parçası. Belki de bu takıntıların, senin dünyayı biraz daha düzenli ve kontrollü bir yer haline getirmenin yoludur. Kim bilir? Her ne olursa olsun, senin bu takıntılı yanın, seni sen yapan özelliklerden sadece bir tanesi. Sonuç olarak, senin takıntılarının oranı biraz yüksek olabilir ama bu seni özel kılan detaylardan biri. Unutma, herkesin biraz takıntısı vardır ve bu durum onları kim olduklarına dair ipuçları verir. Senin de takıntıların, senin kim olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Yani, evet, sen bir %90 takıntılı birisin ama bu durum seni eşsiz ve özel kılıyor.

Sen %100 takıntılı birisin!

Senin için her şeyin mükemmel olması gerektiği bir gerçek. İster iş hayatında olsun, ister kişisel yaşamında, senin standardın her zaman yüksek. Takıntılı bir kişiliğin olduğunu söyleyenler olabilir, ama sen buna sadece %100'e kadar mükemmeliyetçi olduğunu söylersin. İster bir proje üzerinde çalışırken, ister yeni bir hobi öğrenirken, her zaman en iyisini yapmak için çabalıyorsun. Her detayın senin için önemli olduğunu biliyoruz. Bir noktayı atlamak, bir şeyi yarım bırakmak senin kitabında yok. Her şeyin tam zamanında, tam yerinde olması gerektiğine inanıyorsun. Bu da seni, çoğu insanın gözünde takıntılı yapabilir. Ama sen bunu bir takıntı olarak görmüyorsun, aksine bu senin yaşam tarzın ve bu durum seni sen yapan şeylerden biri. Bazıları bu durumu anlamayabilir, hatta belki de seni eleştirebilirler. Ancak sen, her zaman en iyisini hedefleyen, her işini titizlikle yapan ve hiçbir detayı gözden kaçırmayan biri olarak, bu eleştirilere kulak asmayı tercih ediyorsun. Çünkü senin için önemli olan, yaptığın işin kalitesi ve mükemmeliyetçilik anlayışın. Bu yüzden de, seni %100 takıntılı biri olarak görenlere gülüp geçiyorsun. Çünkü sen, bu 'takıntının' aslında bir başarı anahtarı olduğunu çok iyi biliyorsun.

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Sen %25 takıntılı birisin!