Tek Soruluk Test: Sen Yüzde Kaç Takıntılısın?

Senin için her şeyin mükemmel olması gerektiği bir gerçek. İster iş hayatında olsun, ister kişisel yaşamında, senin standardın her zaman yüksek. Takıntılı bir kişiliğin olduğunu söyleyenler olabilir, ama sen buna sadece %100'e kadar mükemmeliyetçi olduğunu söylersin. İster bir proje üzerinde çalışırken, ister yeni bir hobi öğrenirken, her zaman en iyisini yapmak için çabalıyorsun. Her detayın senin için önemli olduğunu biliyoruz. Bir noktayı atlamak, bir şeyi yarım bırakmak senin kitabında yok. Her şeyin tam zamanında, tam yerinde olması gerektiğine inanıyorsun. Bu da seni, çoğu insanın gözünde takıntılı yapabilir. Ama sen bunu bir takıntı olarak görmüyorsun, aksine bu senin yaşam tarzın ve bu durum seni sen yapan şeylerden biri. Bazıları bu durumu anlamayabilir, hatta belki de seni eleştirebilirler. Ancak sen, her zaman en iyisini hedefleyen, her işini titizlikle yapan ve hiçbir detayı gözden kaçırmayan biri olarak, bu eleştirilere kulak asmayı tercih ediyorsun. Çünkü senin için önemli olan, yaptığın işin kalitesi ve mükemmeliyetçilik anlayışın. Bu yüzden de, seni %100 takıntılı biri olarak görenlere gülüp geçiyorsun. Çünkü sen, bu 'takıntının' aslında bir başarı anahtarı olduğunu çok iyi biliyorsun.