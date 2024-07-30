Tek Soruluk Test: Sen Yüzde Kaç Takıntılısın?
Tek Soruluk Test: Sen Yüzde Kaç Takıntılısın?
Sen yüzde kaç takıntılısın?
Haydi testeeee!
Not: Bu test eğlence amaçlıdır.
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Bu şekillerden birini seçer misin?
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Sen %10 takıntılı birisin!
Sen %25 takıntılı birisin!
Sen %50 takıntılı birisin!
Sen %75 takıntılı birisin!
Sen %90 takıntılı birisin!
Sen %100 takıntılı birisin!
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Sen %25 takıntılı birisin!