Tek Soruluk Test: Sen Yüzde Kaç Takıntılısın?

Sen %25 takıntılı birisin! Bazıları bu durumu biraz abartılı bulabilir, ancak senin için bu, hayatının her alanında mükemmeliyetçi olmanın ve her zaman en iyisini hedeflemenin bir yansıması. Senin için her şeyin bir düzeni, bir ritmi, bir uyumu olmalı ve bu uyumun bozulmasına asla izin vermezsin. Bu, belki de seni diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri. Bir kitap okurken, bir film izlerken, bir yemek yaparken ya da sadece günlük rutinlerini gerçekleştirirken bile bu %25 takıntını görmek mümkün. Her şeyin tam yerinde olması, her detayın göz önünde bulundurulması ve her şeyin kusursuz bir şekilde tamamlanması senin için olmazsa olmazlar arasında. Bu %25 takıntı, bazen seni zorlasa da, aslında seni sen yapan, sıradanlıktan uzaklaştıran ve hayatına renk katan bir özellik. Bu yüzden, her ne kadar bazen zor olsa da, bu %25 takıntını bir kenara bırakmayı hiç düşünme. Çünkü bu, senin kim olduğunu gösteren ve seni diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri.