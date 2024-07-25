Sende Hangi Hayvanın Cazibesi Var?
Sende Hangi Hayvanın Cazibesi Var?
Sende hangi hayvanın cazibesi var?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım ilk adımı sen atar mısın?
4. Sence senin neyini beğeniyorlar?
5. Şimdiye kadar kaç kere aşık oldun?
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6. Çok kişiyi reddettin mi?
7. Dolabında en çok hangi renk bulunyor?
8. İkna kabiliyetine yüzde kaç?
9. Sokakta yürürken senin surat ifaden hangisi?
10. Son olarak burç grubunu seçer misin?
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Aslan
At
Geyik
Fil
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