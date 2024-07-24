Bilinçaltı Yaşın Kaç?
Bilinçaltı Yaşın Kaç?
Senin bilinçaltı yaşın kaç?
Haydi testeee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım geçmişe düşündüğünde gözünde nasıl bir an canlanıyor?
4. Elinde bir valiz olduğunu hayal et bu valizin rengi ne ?
5. Denizdesin ve kıyıda bir haycan gördün. Bu hangi hayvan?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Daha önce hiç o an aklından geçirdiğin bir şey gerçekleşti mi?
7. En mutlu anını düşün yanında kim var?
8. Yaşadığın olumsuzlukları çok fazla anlatır mısın?
9. Seni kendine çeken bir görsel seçer misin?
10. Son olarak en korktuğun şey ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin bilinçaltı yaşın;👇
Senin bilinçaltı yaşın;👇
Senin bilinçaltı yaşın;👇
Senin bilinçaltı yaşın;👇
Senin bilinçaltı yaşın;👇
Senin bilinçaltı yaşın;👇
Senin bilinçaltı yaşın;👇
Senin bilinçaltı yaşın;👇
Senin bilinçaltı yaşın;👇
Senin bilinçaltı yaşın;👇
Senin bilinçaltı yaşın;👇
Senin bilinçaltı yaşın;👇
Senin bilinçaltı yaşın;👇
Senin bilinçaltı yaşın;👇
Senin bilinçaltı yaşın;👇
Senin bilinçaltı yaşın;👇
Senin bilinçaltı yaşın;👇
Senin bilinçaltı yaşın;👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Yaşını bilmem de bilinçaltım çarşamba pazarı gibi. 😵💫