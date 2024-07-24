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Bilinçaltı Yaşın Kaç?

Bilinçaltı Yaşın Kaç?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
24.07.2024 - 17:01

Senin bilinçaltı yaşın kaç?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım geçmişe düşündüğünde gözünde nasıl bir an canlanıyor?

3. Söyle bakalım geçmişe düşündüğünde gözünde nasıl bir an canlanıyor?

4. Elinde bir valiz olduğunu hayal et bu valizin rengi ne ?

5. Denizdesin ve kıyıda bir haycan gördün. Bu hangi hayvan?

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6. Daha önce hiç o an aklından geçirdiğin bir şey gerçekleşti mi?

7. En mutlu anını düşün yanında kim var?

8. Yaşadığın olumsuzlukları çok fazla anlatır mısın?

9. Seni kendine çeken bir görsel seçer misin?

10. Son olarak en korktuğun şey ne?

10. Son olarak en korktuğun şey ne?
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Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

Senin bilinçaltı yaşın;👇

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Arwen

Yaşını bilmem de bilinçaltım çarşamba pazarı gibi. 😵‍💫