onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Bahar Temizliğinin Olmazsa Olmaz 12 Ritüeli

etiket Bahar Temizliğinin Olmazsa Olmaz 12 Ritüeli

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
10.05.2025 - 12:16

Bahar geldiğine göre yenilenme zamanı da gelmiştir! Doğa kış uykusundan uyanıp nasıl tazeleniyorsa, bizim yaşam alanlarımız da bu dönüşüme ayak uydurabilmeli. Tüm yılın yorgunluğunu, kışın biriktirdiği tozları, ağırlığı silmek için bahar temizliği harika bir fırsat!

Sadece evinizi değil, aynı zamanda ruhunuzu da arındıracak özel temizlik rutinlerini sizin için listeledik. Bakalım neler varmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Evimizin enerjisini yenileyelim! Evin her odasını havalandırmalısınız.

Bahar temizliğine başlamadan önce ilk yapmanız gereken şey evin havasını yenilemektir! Tüm camları açın ve baharın güzel havasının evinize dolmasına izin verin. Birikmiş tozlara, durgun ve ağır havaya güle güle demiş olursunuz. Oksijenle dolan eviniz sadece ferah olmakla kalmaz, aynı zamanda temizlik yaparken enerji dolu olmanızı sağlar!

2. Mevsime hemen adapte olalım. Gardırobunuzu boşaltıp mevsime uygun kıyafetlerinizi yerleştirmelisiniz.

Kışı geride bıraktığımıza göre dolapta aşırı kalın hırkalar, kazaklar gereksiz yer kaplamaya başlar. Dolabınızı tamamen boşalttıktan sonra kışlıklarınızı bir kenara koyun ve yazlıklarınızı ortaya çıkarın! Ayrıca artık giyinmediğiniz, size olmayan ya da hitap etmeyen kıyafetleri de ayırmayı unutmayın. Dolabınızı kategorilere ayırarak düzenli bir şekilde yerleştirdiğiniz zaman içiniz çok rahatlayacak!

3. Mis kokulara merhaba demeye hazır olun... Perdeleri yıkayıp storları silmelisiniz.

Perdeler evdeki tozu ve kokuyu emer... Bahar temizliğinde mutlaka çıkartıp yıkamalısınız! Baharın getirdiği tatlı kokuları ekarte eden perdeler yerine, mis gibi kokular yayan perdelere merhaba demelisiniz! Stor kullanıyorsanız nemli ya da sabunlu bir bez ile silebilirsiniz. Tertemiz perdelerinizden içeriye bahar güneşi bir güzel süzülür, evin atmosferi tatlı bir hal alır.

4. Zeminimizi de ferahlatalım! Halı ve kilimleri temizlemelisiniz.

Günlük süpürge yapıyor olabilirsiniz. Fakat halıların derinlemesine de temizlenmesi gerekir. Bahar aylarında halıların diplerinde birikmiş tozları, kirleri ve mikropları temizlemeniz şart! Büyük halıları yıkamacıya verebilir, küçük kilimleri ise evde uygun bir balkonunuz varsa kendiniz eğlenerek yıkayabilirsiniz! Temizlenen zemin evin kokusunu anında değiştirir.

5. Baharın gelişini doyasıya izlemek için: Camları ve pencere kenarlarını parlatmalısınız.

Kış boyunca camlarda kir ve yağmur izleri birikir. Bunları silerek baharın ışığını evinize tam anlamıyla davet edebilirsiniz! Sadece camlar değil, aynı zamanda pencere çerçevelerine de bakmalısınız. Özellikle dış cephede kalan yerler toz, ağ ve yaprak kalıntıları ile dolar. Bu alanları da temizlerseniz mis bir görünüm elde etmiş olursunuz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. En hijyenik olan yere bir bakalım. Buzdolabı temizliği ile mutfağı yenilemelisiniz.

Buzdolabınızı boşaltın, fişini çekin. Hazırsanız başlıyoruz! Tüm rafları ve çekmeceleri çıkartarak sirkeli su ile silebilirsiniz. Dolapta bulunan tarihi geçmiş, bozulmuş, unutulmuş ürünlere güle güle demelisiniz. Sadece buzdolabı değil! Aynı şeyi kileriniz varsa oraya da uygulamalısınız. Bakliyat ve konserveler için olan dolapları da hijyenik hale getirin!

7. Mutfaktan hemen ayrılmayalım! Mutfak dolaplarını yağdan arındırmalısınız.

Ocak çevresini yakından bir inceleyin... Üst dolaplarda biriken görünmez yağ tabakaları olur. Hatta bu yağ tabakaları tozlarla birleşir... Bahar temizliğinde bu bölgeleri sıcak su, sirke ve karbonat karışımı ile güzelce silebilirsiniz. Dolap kapaklarının içi, kulpları, menteşeler... Hiçbir şeyi gözden kaçırmayın! Böylece mutfağınızı içiniz rahat bir şekilde kullanmaya devam edersiniz.

8. Bir diğer hijyeni bol olması gereken yer: Banyo alanlarını arındırmalısınız.

Banyoda kullanılan fayansların derz araları zamanla kararır. Bu alanlara karbonat ve sirke karışımı uygularsanız ve diş fırçası ile fırçalarsanız orijinal beyazlığa geri dönebilirsiniz! Ayrıca musluk çevreleri, duş balığı ve klozet için ayrıntılı bir temizlik gerekir.

9. Dinlenme yerimizi güzelleştirelim. Yatak, yorgan, yastıkları havalandırıp yıkamalısınız.

Korkmayın! Ritüellerin bitmesine az kaldı. Kış boyunca aşırı kullandığınız yatak ve yorganları güneş gören bir yerde havalandırmalısınız. İçindeki tozlara güle güle demiş olursunuz. Yıkama imkanınız varsa daha iyi! Yastık kılıfları ve yatak örtünüzü de yenilerseniz ferah bir uyku ortamı oluşturmuş olursunuz. Temizlik bittikten sonra kahvenizi alıp tertemiz yatağınıza girersiniz.

10. Göz önünde olmayan alanlara müdahale edelim. Mobilya altlarını temizlemelisiniz.

Temizliği ertelenen yerleri size hatırlatalım! Mobilya altları ve arkaları genellikle hep ertelenir. Kanepe, yatak, dolap gibi büyük mobilyaları mümkünse çekin ve altlarını süpürüp silin. Bu alanlarda toz topakları, tüyler, hatta yıllar önce düşmüş kurtarılmayı bekleyen eşyalara olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Hiçbir detay atlanmamalı! Elektronik eşyaları ve kabloları düzenlemelisiniz.

Televizyon, bilgisayar, modem gibi cihazlar tozu çeker. Mikrofiber bezle ekranları nazik bir şekilde silebilirsiniz. Kabloların etrafında birikmiş tozları da unutmayın! Uzatma prizleri, kumandalar, hoparlörler... Elektronik eşyaların düzenli olması hem görsel hem de işlevsel açıdan fark yaratır!

12. Baharın tadını çıkarmak için: Balkonu temizleyip bahar köşesi oluşturmalısınız.

Kış boyunca kullanılmayan balkonunuzu köşe bucak temizleme zamanınız geldi! Zemini yıkayın, korkulukları, duvarları bir güzel yıkayın. Eğer varsa saksı ve çiçekleri düzenleyebilirsiniz. Keyifli bir bahar köşesi oluşturun! Birkaç mum, sandalye, minik bir masa... Huzur dolu bir alan için yeter!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
asklepiospallas
asklepiospallas
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın