Gülüşünü Seç, Karakter Analizini Ortaya Çıkaralım!
Gülüşünü Seç, Karakter Analizini Ortaya Çıkaralım!
Gülüşünü seç, karakterini ortaya çıkaralım!
Haydi teste!
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Sen nasıl gülüyorsun?
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Herkes tarafından çok sevilen ama aynı zamanda da herkese çabuk inanan birisin!
Herkese her istediğini yaptırabilen ve insanları yöneten birisin!
Ne düşündüysen onu dile getiren ve güvenilir birisin!
Kendinden emin ve varlığını hissettiren birisin!
Her zaman planlı ve başkalarının düşüncelerine önem veren birisin!
Gözlemci ve aynı zaman da gardını hiç düşürmeyen birisin!
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