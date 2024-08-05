Burcuna Göre Psikolojik Dayanıklılığın Yüzde Kaç?
Burcuna Göre Psikolojik Dayanıklılığın Yüzde Kaç?
Burcunu seç, psikolojik olarak yüzde kaç dayanıklısın öğren!
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Senin psikolojik dayanıklılığın %90
Senin psikolojik dayanıklılığın %50
Senin psikolojik dayanıklılığın %95
Senin psikolojik dayanıklılığın %80
Senin psikolojik dayanıklılığın %75
Senin psikolojik dayanıklılığın %15
Senin psikolojik dayanıklılığın %55
Senin psikolojik dayanıklılığın %20
Senin psikolojik dayanıklılığın %85
Senin psikolojik dayanıklılığın %35
Senin psikolojik dayanıklılığın %60
Senin psikolojik dayanıklılığın %25
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