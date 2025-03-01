24 Yaşında Kansere Yakalanan Bir Kadın Yaşadıklarından Yola Çıkarak Tavsiyelerde Bulundu

Kaynak: https://www.tiktok.com/@juelbahar/vid...
Kanser, modern çağın en büyük sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Tıp dünyası, bu zorlu hastalığın üstesinden gelmek için çeşitli çalışmalar ve denemeler yürütse de, ne yazık ki henüz kesin bir çözüm bulunabilmiş değil. Bu durum, kanserin karmaşık yapısının ve çeşitliliğinin bir sonucu olarak görülüyor. Her ne kadar bu durum, kanserle mücadeledeki zorlukları artırsa da, bilim insanları ve sağlık profesyonelleri, bu hastalığın üstesinden gelmek için durmaksızın çalışmalarına devam ediyorlar. Bu çabaların sonucunda, kanser tedavisindeki gelişmeler her geçen gün artıyor ve umut veriyor.
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24 yaşında kansere yakalanan bir eczacı, ailesinde hiç kanser vakası olmamasına rağmen nasıl kansere yakalandığını ve sağlıklı bir yaşan sürmesine rağmen nasıl hatalar yaptığını anlattı.
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Kanseri atlattığını açıklayan Nursel Ergin'i de örnek gösteren genç kadın, en büyük hatanın bir şeyleri sürekli dert edip, içine atmak olduğunu söyledi.
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Yorumlarda pek çok kişi de ona hak verdi;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Pozitif,aldırmaz ve hoşgörülü olmak zamanla gamsızlaştırıyor deneyin.
Muhtemelen sonum Böyle olacak
iyi güzelde günümüz turkiyesinde yaşayıpta nasıl olacak o dediğin