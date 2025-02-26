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Bir İçerik Üreticisi Takipçilerine "Akrabaları Tarafından Yargılandıkları Şeyleri" Sordu Cevaplar Sinir Bozdu

Bir İçerik Üreticisi Takipçilerine "Akrabaları Tarafından Yargılandıkları Şeyleri" Sordu Cevaplar Sinir Bozdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.02.2025 - 16:33

İçerik Devam Ediyor

Toplum baskısı, birçoğumuzun karşı karşıya olduğu bir sorun. Bu baskının kaynağı genellikle ailemiz oluyor. Yakın akrabalarımız, birçok konuda hüküm vermeyi, yargılamayı kendilerine hak olarak görüyorlar. Bu durum, bireylerin üzerinde ağır bir yük oluşturabiliyor ve kişisel özgürlüklerin kısıtlanmasına yol açabiliyor. Farklı düşünceler ve yaşam tarzlarına karşı anlayışsız bir tutum sergileyen akrabalar, bireylerin kendilerini ifade etmelerini engelleyebiliyor. Bu durum, toplumun genelinde bir baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor ve bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DGYzPi8q485/
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'emy.duyar' isimli içerik üreticisi, takipçilerine aileleri tarafından yargılandıkları konuları sordu.

'emy.duyar' isimli içerik üreticisi, takipçilerine aileleri tarafından yargılandıkları konuları sordu.

Gelen cevaplar saç baş yoldururken pek çok kişiye de fazlasıyla tanıdık geldi.

Gelen cevaplar saç baş yoldururken pek çok kişiye de fazlasıyla tanıdık geldi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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