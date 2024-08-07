Osmanlı Döneminde Yaşasaydın Saraydaki Hangi Karakter Olurdun?
Osmanlı Döneminde Yaşasaydın Saraydaki Hangi Karakter Olurdun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Osmanlı Sarayı'nda hangi tür görevleri üstlenmek istersin?
4. Hangi tür insan ilişkileri senin için daha rahat?
5. Bir başarı elde ettiğinde nasıl bir davranış sergilersin?
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6. Bir etkinlik düzenlerken hangi rolü üstlenirsin?
7. Peki bize bir mevsim seçer misin?
8. Peki bir sarayda kendi çıkarın için ne yapabilirsin?
9. Sarayda bir tartışmada nasıl bir rol oynarsın?
10. Son olarak mantıklı karar alamadığında kimden yardım istersin?
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Osmanlı sarayında Padişah olurdun!
Osmanlı sarayında Valide Sultan olurdun!
Osmanlı sarayında Sultan olurdun!
Osmanlı sarayında Şehzade olurdun!
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