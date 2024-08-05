Hangi Güçlü Yönünle İnsanları Etkiliyorsun?
Hangi Güçlü Yönünle İnsanları Etkiliyorsun?
Hangi güçlü yönünle insanları etkiliyorsun?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir grup projesinde liderlik rolü üstlendiğinde, genellikle ne yaparsın?
4. İletişimde en çok hangi yönünle öne çıkarsın?
5. Bir arkadaşının başarısını nasıl kutlarsın?
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6. Bir sorunla karşılaştığında, ilk olarak ne yaparsın?
7. Bir ekip çalışmasında senin rolün genellikle nedir?
8. Son olarak kişisel hedeflerine ulaşmak için nasıl ilerlersin?
Liderlik!
Yaratıcılık!
İletişim becerilerin!
Çözüm odaklı ilerlemek!
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