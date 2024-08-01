Yüz Tipine Göre Hangi Şehrin Güzellik Standartlarına Uyuyorsun?
Yüz Tipine Göre Hangi Şehrin Güzellik Standartlarına Uyuyorsun?
Yüz tipine göre hangi şehrin güzellik standartlarına uyuyorsun?
Haydi testeee!
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1. Yüz şeklini seçer misin?
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2. Kaş şeklini de seç.
3. Göz şeklin bunlardan hangisi?
4. Peki burnun?
5. Kulak şeklini seç desek...
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6. Şimdi de dudak şeklini seç.
7. Göz rengini de seçer misin?
8. Son olarak ten rengini de seçer misin?
İzmir
Muğla
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bursa
Edirne
Çanakkale
Eskişehir
Tekirdağ
Gaziantep
Kırklareli
Manisa
Erzurum
Trabzon
Rize
Sivas
Erzincan
Samsun
Mardin
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