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Yüz Tipine Göre Hangi Şehrin Güzellik Standartlarına Uyuyorsun?

Yüz Tipine Göre Hangi Şehrin Güzellik Standartlarına Uyuyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
01.08.2024 - 15:01

Yüz tipine göre hangi şehrin güzellik standartlarına uyuyorsun?

Haydi testeee!

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1. Yüz şeklini seçer misin?

2. Kaş şeklini de seç.

3. Göz şeklin bunlardan hangisi?

4. Peki burnun?

5. Kulak şeklini seç desek...

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6. Şimdi de dudak şeklini seç.

7. Göz rengini de seçer misin?

8. Son olarak ten rengini de seçer misin?

İzmir

İzmir

Muğla

Muğla

Antalya

Antalya

Aydın

Aydın

Balıkesir

Balıkesir

Bursa

Bursa

Edirne

Edirne

Çanakkale

Çanakkale

Eskişehir

Eskişehir

Tekirdağ

Tekirdağ

Gaziantep

Gaziantep

Kırklareli

Kırklareli

Manisa

Manisa

Erzurum

Erzurum

Trabzon

Trabzon

Rize

Rize

Sivas

Sivas

Erzincan

Erzincan

Samsun

Samsun

Mardin

Mardin

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