Anketimiz Sonuçlandı! İşte Tekrar Partner Olması İstenen 10 Ünlü Dizi Çifti!
Anketimiz Sonuçlandı! İşte Tekrar Partner Olması İstenen 10 Ünlü Dizi Çifti!
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10. Demet Evgar-Emre Karayel
9. Hafsanur Sancaktutan-Alperen Duymaz
8. Cansu Dere-Kenan İmirzalıoğlu
7. Beren Saat-Kıvanç Tatlıtuğ
6. Özge Özpirinçci-Buğra Gülsoy
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5. İrem Helvacıoğlu-Ulaş Tuna Astepe
4. Elçin Sangu-Barış Arduç
3. Serenay Sarıkaya-Çağatay Ulusoy
2. Su Burcu Yazgı Coşkun-Onur Seyit Yaran
1. Burçin Terzioğlu-İlker Kaleli
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