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Anketimiz Sonuçlandı! İşte Tekrar Partner Olması İstenen 10 Ünlü Dizi Çifti!

Anketimiz Sonuçlandı! İşte Tekrar Partner Olması İstenen 10 Ünlü Dizi Çifti!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
29.07.2024 - 14:01

Geçtiğimiz haftalarda siz Onedio okuyucularına bir anket sunmuştuk. Özlediğimiz ve onları yan yana görmekten mutluluk duyduğumuz, 'Dizi partnerlerinden hangilerinin tekrar partner olmasını istersiniz?' diye sorduğumuz anketimiz sonuçlandı!

Buyrun sonuçlara beraber bakalım!

Anketi merak ettiysen;

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10. Demet Evgar-Emre Karayel

10. Demet Evgar-Emre Karayel

Evet listemizde son sıradan Demet Evgar ve Emre Karayel giriyor. 1 Erkek 1 Kadın dizisiyle tanıdığımız ve aralarındaki uyumun altında hep bir şey aradığımız ikili çok yakışıyorlar. Önce Turkmax daha sonra Star Tv'de yayınlanan 1 saatlik bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kitleyen 1 Erkek 1 Kadın herkes tarafından çok sevilen ve şu an bile fazla izlenen bir dizi.

9. Hafsanur Sancaktutan-Alperen Duymaz

9. Hafsanur Sancaktutan-Alperen Duymaz

9. sırada ise Son Yaz dizisinin başrol oyuncuları yer alıyor. Hafsanur Sancaktutan ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı Son Yaz dizisi 2021 yılında yayınlanmaya başladı. 1-2 sezon devam eden dizi aslında yayınlandığı zaman değil, yayınlandıktan 1-2 sene içinde popüler olmaya başladı. Reytignleri iyi başlayan sonra yavaş yavaş eriyen diziye şu an için ilgi büyük. Akgün Gökalp Taşkın ve Yağmur Kara karakterleri çok sevildi.

8. Cansu Dere-Kenan İmirzalıoğlu

8. Cansu Dere-Kenan İmirzalıoğlu

Evettttt tabii ki listemize giren önemli çiftlerden biri de Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu. 8. sıradan listeye yerleşen dizi çiftimizi en son Ezel dizinde izledik. Çok sevilen, hala izlenen ve replikleri, sahneleri aklımıza kazınmış olan dizinin başrol oyuncuları Ezel ve Eyşan'ın aşkı hepimizin kalbinde büyük bir yer edindi. Bu ikiliyi tekrar bir arada görmek isteyen oldukça çok.

7. Beren Saat-Kıvanç Tatlıtuğ

7. Beren Saat-Kıvanç Tatlıtuğ

7. sırada ise Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter ve Behlül'ü var. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ aralarındaki uyum ile biliyor. Her sahnesinde ağzımızın suyu aka aka izlediğimiz ve hem aşklarına inanmak isteyip hem de ihaneti görmezden gelmediğimiz zamanlar yaşadık. Aşk-ı Memnu'dan sonra beraber bir Netflix yapımı olan 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminde başrolü paylaşan ünlülerimiz beklenen özlemi ve ilgiyi dindirdi mi emin değiliz. Ama hala onları beraber izlemek isteyenler var!

6. Özge Özpirinçci-Buğra Gülsoy

6. Özge Özpirinçci-Buğra Gülsoy

Tekrar partner olmasını istediğimiz ünlü çiftler listesine 6. sıradan Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy giriyor. Aşk Yeniden dizisiyle kalbimizi kazanan ve hem eğlenceli hem aşık karakterlerini çok iyi oynayan oyuncularımız arasındaki enerji görünmeyecek gibi değil. Zeynep ve Fatih'in eğlenceli aşkını izlediğimiz diziden sonra ikilin film de çekti. Acı Tatlı Ekşi adında bir aşk filmi çeken ikili oldukça büyük ilgiyle karşılaştı. Hala onları bir arada görmek istiyoruz.

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5. İrem Helvacıoğlu-Ulaş Tuna Astepe

5. İrem Helvacıoğlu-Ulaş Tuna Astepe

Çok izlenen, uzun soluklu ve bol reytingli Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncuları İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe ikilisi de listemizde 5. sırada yer alıyor. 2018 yılında yayınlanan ve izleyecilerinin çok sevdiği diziden sonra bir daha başka projede yer almayan ikiliyi özleyenler oldukça çok.

4. Elçin Sangu-Barış Arduç

4. Elçin Sangu-Barış Arduç

Bir yaz dizisi olarak hayatımıza giren ve hayatımızda kalıcı yere sahip olan Kiralık Aşk dizisinin başrol oyuncuları Elçin Sangu ve Barış Arduç'ta listemizde yerini aldı. 4. sırada olan ve uyumlarını uzun süre konuştuğumuz ikili diziden sonra bir de film çekti.  Mutluluk Zamanı filmi çok fazla ilgi çekmese de bu ikilinin uyumları hatırına izlendi. Elçin Sangu ve Barış Arduç'u daha çok projede görmek isteyenler var!

3. Serenay Sarıkaya-Çağatay Ulusoy

3. Serenay Sarıkaya-Çağatay Ulusoy

Evettttt Medcezir dizisinin başrolleri; Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy tekrar partner olması istenen çiftler arasında 3. sırada. Zamanının en iyi dizilerinden biri olan, hala izlenen ve editleri yapılan diziye ilgi büyük. Bu ikiliyi bir daha hiç aynı projede göremedik ama görmek isteriz. Aralarında uyum ve çekimi her yerden fark edebilirsiniz. Mira ve Yaman'ı farklı bir evrende en güzel haliyle görmek istiyoruz!

2. Su Burcu Yazgı Coşkun-Onur Seyit Yaran

2. Su Burcu Yazgı Coşkun-Onur Seyit Yaran

Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, tekrar partner olması istenen ünlü çiftler arasında 2. sırada. Çok sevilen dizi hayatımıza 2021 yılında girmişti. Uzun soluklu ve reytingleri yüksek dizinin seveni oldukça çok. Asiye ve Doruk'u izlemekten büyük keyif alan izleyiciler onları tekrar bir arada görmek istiyor.

1. Burçin Terzioğlu-İlker Kaleli

1. Burçin Terzioğlu-İlker Kaleli

Evettttt işte listemizin birincisi Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli oldu. Poyraz Karayel dizisinde ilk defa yan yana izlediğimiz ikili, çok büyük bir uyum yakaladı. Hem yakışıyor hem de gerçeği oynuyorlardı. Diziyle birlikte aşkları gerçeğe dönüşen çiftin uzun da bir ilişkisi oldu. Onları tekrar aynı projede görmek isteyen çoooook seveni var!

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