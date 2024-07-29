Anketimiz Sonuçlandı! İşte Tekrar Partner Olması İstenen 10 Ünlü Dizi Çifti!

Evettttt Medcezir dizisinin başrolleri; Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy tekrar partner olması istenen çiftler arasında 3. sırada. Zamanının en iyi dizilerinden biri olan, hala izlenen ve editleri yapılan diziye ilgi büyük. Bu ikiliyi bir daha hiç aynı projede göremedik ama görmek isteriz. Aralarında uyum ve çekimi her yerden fark edebilirsiniz. Mira ve Yaman'ı farklı bir evrende en güzel haliyle görmek istiyoruz!