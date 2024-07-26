Görüş Bildir
Haberler
Test
Anket
Herkes Yine Işıl Işıl! Gecenin En Şık Ünlü Kadınını Seçiyoruz!

Herkes Yine Işıl Işıl! Gecenin En Şık Ünlü Kadınını Seçiyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
26.07.2024 - 14:01

Geçtiğimiz akşam Vaseline markasının, ürün lansmanı gerçekleşti. Adeta ünlüler geçidi olan etkinlikte güzel ünlülerimizin elbiseleri de oldukça dikkat çekti. Ünlülerin akın ettiği bu etkinliği oylamak 'Eee tabii bize düşer!' dedik ve anketi hazırladık! Sizce en şık ünlü kadın kim olmuş?

Buyurun ankete;👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sizce en şık kadın kim olmuş?

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın