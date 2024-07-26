Herkes Yine Işıl Işıl! Gecenin En Şık Ünlü Kadınını Seçiyoruz!

Geçtiğimiz akşam Vaseline markasının, ürün lansmanı gerçekleşti. Adeta ünlüler geçidi olan etkinlikte güzel ünlülerimizin elbiseleri de oldukça dikkat çekti. Ünlülerin akın ettiği bu etkinliği oylamak 'Eee tabii bize düşer!' dedik ve anketi hazırladık! Sizce en şık ünlü kadın kim olmuş?

Buyurun ankete;👇