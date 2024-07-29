Seçtiğin Yemeklere Göre Hangi Ülkeden Biriyle Evlenmelisin?
Seçtiğin Yemeklere Göre Hangi Ülkeden Biriyle Evlenmelisin?
Seçtiğin yemeklere göre hangi ülkeden biriyle evlenmelisin?
Haydi teste!
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İtalyan biriyle evlenmelisin!
Sen Koreli biriyle evlenmelisin!
Türk biriyle evlenmelisin!
Fransız biriyle evlenmelisin!
Sen Yunan biriyle evlenmelisin!
Sen İngiliz biriyle evlenmelisin!
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