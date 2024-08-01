Ruhun Ne Kadar Yalnız?
Ruhun Ne Kadar Yalnız?
Bazen kalabalıklar içinde büyük yalnızlıklar yaşayabiliriz. Kendimizi hiç ait olmadığımız yerlerde hiç ait olmadığımız insanların yanında yalnız hissetmemiz çok normal. Peki senin ruhun ne kadar yalnızlık çekiyor?
Haydi testeee!
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1. Cinsyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Genellikle kendini yalnız mı hissediyorsun?
4. Çevrendeki insanlar senin duygusal ihtiyaçlarını yeterince karşılayabiliyor mu?
5. Sosyal etkinliklere ne sıklıkla katılıyorsun?
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6. Bir arkadaşınınla veya ailenle derin ve anlamlı bir sohbet yapma sıklığın nedir?
7. Sosyal medya kendini daha mı yalnız hissediyorsun?
8. Ruhsal olarak seni destekleyen bir insan ya da grup var mı?
9. Sık sık yaptığın bir aktivite var mı?
10. Sence çevrendeki insanlar seni anlıyor mu?
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11. Senin ruhun çok yalnızlık çekiyor!
12. Senin ruhun yalnız değil sadece yalnız kalmak istiyor!
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