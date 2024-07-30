Senin Psikolojindeki En Baskın Özellik Ne?
Senin Psikolojindeki En Baskın Özellik Ne?
Psikolojindeki en baskın özellik ne?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım içinde bitmek bilmeyen bir his var mı?
4. Bu his neyle alakalı?
5. Hayatında karşına çıkan kötü şeylere karşı nasıl tepkiler veriyorsun?
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6. Hayatından birinin gitmesi senin için ne demek?
7. Bu görsellerden birini seçer misin?
8. Hayatını ne renk görüyorsun?
9. Etrafındaki insanların her zaman desteğine ihtiyaç duyuyor musun?
10. Son olarak seni kim yönetiyor?
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Senin psikolojinin en baskın özelliği güçlü oluşu!
Senin psikolojinin en baskın özelliği mücadeleci oluşu!
Senin psikolojinin en baskın özelliği duygusallığı!
Senin psikolojinin en baskın özelliği bağımlı oluşu!
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