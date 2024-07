Sevgilin narsist değil! İlişkinizde zaman zaman yaşanan küçük sürtüşmeler, yanlış anlaşılmalar ya da pürüzler, aslında her ilişkinin doğal bir parçası. Bu durumlar, ilişkinizin sağlıksız olduğu anlamına gelmiyor, aksine tam da olması gerektiği gibi. Unutma, bir ilişki iki kişi arasında yaşanır ve her iki tarafın da hislerine, düşüncelerine saygı göstermek gerekir. İşte tam da bu noktada, sizin ilişkinizdeki saygı ve aşkın tazeliği, her şeyin yolunda olduğunun en büyük göstergesi. Seninle olan ilişkisinde, sevgilin sana gereken değeri veriyor. Seni dinliyor, seninle ilgileniyor ve seni önemsiyor. Aynı şekilde, sen de ona karşı aynı özeni ve değeri gösteriyorsun. Bu durum, ilişkinizin sağlıklı ve dengeli olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak, her ilişkide olduğu gibi sizin ilişkinizde de bazı zorluklar olabilir. Ancak bu durumlar, sevgilinin narsist olduğu anlamına gelmez. İlişkideki saygı, sevgi ve değer gösterme durumu, asıl önemli olan noktalardır. Bu noktalarda herhangi bir sorun yoksa, ilişkiniz tam da olması gerektiği gibi demektir.