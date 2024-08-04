Senin Kişiliğin Hangi Yüzyıla Ait?
Senin Kişiliğin Hangi Yüzyıla Ait?
Senin kişiliğin hangi yüzyıla ait?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir gününü nasıl geçirirsin?
4. En çok hangi tür müzikten hoşlanırsın?
5. Tatilde ne yapmayı tercih edersin?
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6. Günlük stilin nasıl?
7. İdeal iş ortamın nasıl olmalı?
8. En sevdiğin meyve türü nedir?
9. Peki duygularınla mı yoksa mantığınla mı karar verirsin!
10. Son olarak gelecekte nasıl evde yaşamak istersin?
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Senin karakterin 18. Yüzyıla ait!
Senin kişiliğin 19. Yüzyıla ait!
Senin kişiliğin 20. Yüzyıla ait!
Senin kişiliğin 21. Yüzyıla ait!
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