Senin Karakterin Karmaşık mı?
Senin Karakterin Karmaşık mı?
Çoğumuz, kendimizi basit ve anlaşılır olarak görme eğilimindeyiz. Ancak, gerçek şu ki, her birimiz birçok farklı özelliğe, duyguya ve düşünceye sahibiz. Bu, bizi karmaşık hale getirir. Bir düşünün, belki de içinde bulunduğunuz duruma, karşınızdaki kişiye veya günün saatinine bağlı olarak farklı şekillerde tepki veriyorsunuzdur. Belki de bazen neşeli ve enerjikken, bazen sessiz ve düşünceli oluyorsunuz.
Senin Karakterin Karmaşık mı?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir grup insanla sosyal bir etkinlikte bulunurken ne hissedersin?
4. Kendini en iyi hangi ortamda hissedersin?
5. Yeni bir konu hakkında öğrenme sürecin nasıl olur?
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6. Bir karar verirken nasıl bir yol izlersin?
7. Birine kızdığında nasıl davranırsın?
8. Yeni insanlarla tanışmak seni iyi hissettirir mi?
9. Arkadaşların seninle ilgili hangi özelliklerini en çok vurgular?
10. Son olarak detaylara çok fazla takılıyor musun?
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Senin karakterin karmaşık değil!
Senin karakter çok karmaşık!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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