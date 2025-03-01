Senin karakterin o kadar karmaşık ki, bazen ne düşündüğünü veya ne hissettiğini anlamakta zorlanıyorum. Davranışların her zaman tutarlı değil, bir anda çok neşeli olabiliyorsun, sonra bir anda içine kapanıp sessizleşiyorsun. İnsanlar için genellikle anlaşılması kolay olan duygusal durumların senin için çok daha derin ve iç içe geçmiş gibi görünüyor. Bu, seni bazen hem ilginç hem de zor bir insan yapıyor, çünkü seninle gerçekten anlamlı bir bağ kurabilmek için seni daha derinlemesine keşfetmek gerekiyor.