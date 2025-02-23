Eski sevgilin pişman değil! Gerçekten seninle olan ilişkisinde yaptığı hiçbir hatayı ya da eksikliği görmüyor. Onun için, her şey olduğu gibi kaldı ve ayrılmak belki de doğru bir karar olarak görünüyor. Hiçbir şekilde geçmişi sorgulamıyor, kaybettiklerini fark etmiyor. Belki de seni kaybetmesinin ardından bile hayatına devam edebileceğini düşünüyor, çünkü sana olan duygularının çok derin olmadığını ya da ilişkideki sorunları yeterince ciddiye almadığını kabul etmek istemiyor. Belki de daha fazla düşünmek ya da pişman olmak onun için gereksiz. Kısacası, seni kaybettiği için içsel bir boşluk hissetmiyor ve hayatına devam ediyor.