Eski Sevgilin Pişman mı?
Eski Sevgilin Pişman mı?
Bir ilişki bittiğinde, genellikle bir taraf diğerinden daha çok etkilenir. Bu durumda, eski sevgilinizin hala sizi düşündüğünü ve belki de pişman olduğunu düşünüyorsanız, bazı belirtiler olabilir. İletişim kurmak için bahaneler buluyor mu? Belki de sizi arayıp sormuyor, ama sosyal medya üzerinden sık sık sizinle iletişim kuruyor. Bu, hala sizinle bağlantıda kalmak istediğinin bir işareti olabilir.
Eski Sevgilin Pişman mı?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Eski sevgilin seninle konuşmak için çaba gösteriyor mu?
4. Eski sevgilin seni sosyal medya üzerinden takip ediyor mu?
5. Eski sevgilin, ilişkiniz bittiğinden beri seni özlediğini söyledi mi?
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6. Eski sevgilin, ilişkinizden sonra kendini geliştirdiğini gösteriyor mu?
7. Eski sevgilin seninle tekrar iletişime geçmek için bahaneler buluyor mu?
8. Son olarak eski sevgilin ilişkinizi bitirdikten sonra başka birine ilgisini gösterdi mi?
Eski sevgilin çok pişman!
Eski sevgilin pişman değil!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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