Doğum Tarihine Göre Senin Kaderinde Hangi Şehir Var?
Doğum Tarihine Göre Senin Kaderinde Hangi Şehir Var?
Astroloji ve gezegenlerin gizemli dünyasından biraz kaçıp, bu sefer doğum tarihine göre senin kaderinde hangi şehir olduğunu öğrenmek ister misin? Burçlar kadar karmaşık olmayan ama bir o kadar da heyecan verici olan doğum tarihine göre kader şehrini tahmin ediyoruz.
Doğum Tarihine Göre Senin Kaderinde Hangi Şehir Var?
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Şimdi de doğduğun ayı seçer misin?
Son olarak doğduğun yılı öğrenelim!
Balıkesir
İzmir
Ankara
Muğla
Sivas
Adana
Rize
Erzurum
Edirne
Bursa
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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