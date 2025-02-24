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Doğum Tarihine Göre Senin Kaderinde Hangi Şehir Var?

Doğum Tarihine Göre Senin Kaderinde Hangi Şehir Var?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
24.02.2025 - 10:25

Astroloji ve gezegenlerin gizemli dünyasından biraz kaçıp, bu sefer doğum tarihine göre senin kaderinde hangi şehir olduğunu öğrenmek ister misin? Burçlar kadar karmaşık olmayan ama bir o kadar da heyecan verici olan doğum tarihine göre kader şehrini tahmin ediyoruz. 

Doğum Tarihine Göre Senin Kaderinde Hangi Şehir Var?

Hazırsan;

Başlayalım!

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Öncelikle doğduğun günü seçer misin?

Şimdi de doğduğun ayı seçer misin?

Son olarak doğduğun yılı öğrenelim!

Balıkesir

Balıkesir

İzmir

İzmir

Ankara

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Muğla

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Sivas

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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