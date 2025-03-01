Beşiktaş Ritmini Buldu, Kayserispor'u da 2-0'la Geçti
Beşiktaş Ritmini Buldu, Kayserispor'u da 2-0'la Geçti
Beşiktaş, evinde Kayserispor'u ağırladı. Beşiktaş her iki devrenin sonunda bulduğu gollerle rakibini 2-0'la geçti. Beşiktaş yükselişini sürdürürken Solskjaer'in dokunuşları da kendini göstermeye başladı. Taraftarın da memnun olduğu gidişatta Beşiktaş çıkışını sürdürerek üst basamaklara da tutundu.
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Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0'la geçerek seriyi 9 maça çıkardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Bir beşiktaşlı olarak söylüyorum. Penaltı bize hiç yakışmadı. Penaltı değildi
Besiktasa 3.lükte yer edindirmeye calisiyorlar.TFF siralamalara müdahaleye gecti...Ayni sey Trabzonspora da yapacaklar ama yemioooooooooooo...Hakemler görev... Devamını Gör