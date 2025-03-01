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Beşiktaş Ritmini Buldu, Kayserispor'u da 2-0'la Geçti

Beşiktaş Ritmini Buldu, Kayserispor'u da 2-0'la Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2025 - 23:04

Beşiktaş, evinde Kayserispor'u ağırladı. Beşiktaş her iki devrenin sonunda bulduğu gollerle rakibini 2-0'la geçti. Beşiktaş yükselişini sürdürürken Solskjaer'in dokunuşları da kendini göstermeye başladı. Taraftarın da memnun olduğu gidişatta Beşiktaş çıkışını sürdürerek üst basamaklara da tutundu.

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Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0'la geçerek seriyi 9 maça çıkardı.

Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0'la geçerek seriyi 9 maça çıkardı.

Solskjaer'in gelişiyle adeta kabuk değiştiren Beşiktaş üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. 

Ligde 9 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş, Kayserispor'u Joao Mario ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle geçmeyi başardı. Her iki devrenin sonunda gelen goller üç puanı getirdi. 

Kaleci Mert Günok'un hayati kurtarışları ise Beşiktaş'ı maçın içinde tuttu. 

Solskjaer, 'İkinci yarı fantastik oynamadık ama Beşiktaş karakterini gösterdik. Hırsımız, çalışkanlığımız ve savaşçı özelliğimizle maçı kazandık' dedi. 

Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı son dört Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, Ocak-Şubat 2015'ten (Slaven Bilic) bu yana ilk kez yabancı bir teknik direktör ile dört karşılaşmalık seri yakaladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Çağdaş Bağmeşli

Bir beşiktaşlı olarak söylüyorum. Penaltı bize hiç yakışmadı. Penaltı değildi

SAYGIN ADAM

Besiktasa 3.lükte yer edindirmeye calisiyorlar.TFF siralamalara müdahaleye gecti...Ayni sey Trabzonspora da yapacaklar ama yemioooooooooooo...Hakemler görev... Devamını Gör