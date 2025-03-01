Beşiktaş Ritmini Buldu, Kayserispor'u da 2-0'la Geçti

Solskjaer'in gelişiyle adeta kabuk değiştiren Beşiktaş üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Ligde 9 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş, Kayserispor'u Joao Mario ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle geçmeyi başardı. Her iki devrenin sonunda gelen goller üç puanı getirdi.

Kaleci Mert Günok'un hayati kurtarışları ise Beşiktaş'ı maçın içinde tuttu.

Solskjaer, 'İkinci yarı fantastik oynamadık ama Beşiktaş karakterini gösterdik. Hırsımız, çalışkanlığımız ve savaşçı özelliğimizle maçı kazandık' dedi.

Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı son dört Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, Ocak-Şubat 2015'ten (Slaven Bilic) bu yana ilk kez yabancı bir teknik direktör ile dört karşılaşmalık seri yakaladı.