Gökhan, Hadise'yi Blokladı: O Ses Türkiye'ye Görme Engelli Yarışmacının Performansı Damga Vurdu!
Gökhan, Hadise'yi Blokladı: O Ses Türkiye'ye Görme Engelli Yarışmacının Performansı Damga Vurdu!
O Ses Türkiye'ye bu akşam görme engelli yarışmacının muhteşem sesi damgasını vurdu. 18 yaşındaki Mert Özer, performansının yanı sıra başarısı ile de dikkat çekti. 4 jüri üyesini birden döndürmeyi başaran Mert için Gökhan ve Hadise birbirine girdi. Gökhan, Hadise'yi bloklayınca Mert'in 'çocukluk hayalim' dediği jüri üyesini seçmesini engellemesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Mert sonunda hangi jüri üyesini seçti? İşte detaylar...
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O Ses Türkiye'ye bu akşam görme engelli yarışmacı Mert Özer'in performansı damgasını vurdu.
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Amerika'daki müzik okullarının sınavlarına hazırlanan Mert, burslu olarak okumaya hak kazanmıştı.
Yarışmada 4 jüri üyesini birden döndürmeyi başardı.
Gökhan, Mert'in azmini ve yeteneğini çok beğendi. Mücadelesini dinlerken gözleri doldu.
Gökhan'ın blok hamlesinin ardından Mert'in Hadise'yle çalışmak için "Çocukluk hayalimdi" diye bahsetmesi sosyal medyada tepkilere de neden oldu.
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Vee Mert, Gökhan Özoğuz'u seçti!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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