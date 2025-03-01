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Gökhan, Hadise'yi Blokladı: O Ses Türkiye'ye Görme Engelli Yarışmacının Performansı Damga Vurdu!

Gökhan, Hadise'yi Blokladı: O Ses Türkiye'ye Görme Engelli Yarışmacının Performansı Damga Vurdu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.03.2025 - 23:21

O Ses Türkiye'ye bu akşam görme engelli yarışmacının muhteşem sesi damgasını vurdu. 18 yaşındaki Mert Özer, performansının yanı sıra başarısı ile de dikkat çekti. 4 jüri üyesini birden döndürmeyi başaran Mert için Gökhan ve Hadise birbirine girdi. Gökhan, Hadise'yi bloklayınca Mert'in 'çocukluk hayalim' dediği jüri üyesini seçmesini engellemesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Mert sonunda hangi jüri üyesini seçti? İşte detaylar...

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O Ses Türkiye'ye bu akşam görme engelli yarışmacı Mert Özer'in performansı damgasını vurdu.

O Ses Türkiye'ye bu akşam görme engelli yarışmacı Mert Özer'in performansı damgasını vurdu.

18 yaşındaki Mert, doğuştan görme engeline sahipti ancak onu hiçbir engel durduramamıştı. Lise son sınıf öğrencisi olan Mert, 5 yaşından bu yana piyano çalıyor ve müzikle ilgileniyordu.

Amerika'daki müzik okullarının sınavlarına hazırlanan Mert, burslu olarak okumaya hak kazanmıştı.

Amerika'daki müzik okullarının sınavlarına hazırlanan Mert, burslu olarak okumaya hak kazanmıştı.

Mert'in durdurulamaz müzik aşkı onu O Ses'e getirdi. Genç yetenek 'Just the Two of Us' şarkısını hatasız harika bir sesle söyledi.

Yarışmada 4 jüri üyesini birden döndürmeyi başardı.

Yarışmada 4 jüri üyesini birden döndürmeyi başardı.

Mert'in performansı tüm stüdyoyu alkışa boğdu. Sosyal medyada da kendisine yorum yağdı. Hatta hikayesini anlattıkça ekran başında gözyaşlarını tutamayanlar bile oldu. Bunlardan biri jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz'du.

Gökhan, Mert'in azmini ve yeteneğini çok beğendi. Mücadelesini dinlerken gözleri doldu.

Gökhan, Mert'in azmini ve yeteneğini çok beğendi. Mücadelesini dinlerken gözleri doldu.

Her jüri üyesi Mert'i kendi takımında görmek istediğini söyledi. Ancak Gökhan, Hadise'yi blokladı.

Gökhan'ın blok hamlesinin ardından Mert'in Hadise'yle çalışmak için "Çocukluk hayalimdi" diye bahsetmesi sosyal medyada tepkilere de neden oldu.

Gökhan'ın blok hamlesinin ardından Mert'in Hadise'yle çalışmak için "Çocukluk hayalimdi" diye bahsetmesi sosyal medyada tepkilere de neden oldu.

Hadise, Gökhan'ın blokuna çok şaşırdı. Ancak bu bir yarışma ve Mert, aklındaki ikinci ismi açıklayarak bir kez daha ekrana kilitledi.

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Vee Mert, Gökhan Özoğuz'u seçti!

Vee Mert, Gökhan Özoğuz'u seçti!

Önce Mert'in tüyleri diken diken eden o hayat hikayesine bakalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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