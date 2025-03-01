Gökhan, Hadise'yi Blokladı: O Ses Türkiye'ye Görme Engelli Yarışmacının Performansı Damga Vurdu!

O Ses Türkiye'ye bu akşam görme engelli yarışmacının muhteşem sesi damgasını vurdu. 18 yaşındaki Mert Özer, performansının yanı sıra başarısı ile de dikkat çekti. 4 jüri üyesini birden döndürmeyi başaran Mert için Gökhan ve Hadise birbirine girdi. Gökhan, Hadise'yi bloklayınca Mert'in 'çocukluk hayalim' dediği jüri üyesini seçmesini engellemesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Mert sonunda hangi jüri üyesini seçti? İşte detaylar...