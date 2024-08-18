Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Buzdolabı Kapaklarının Mıknatıslı Olmasının Gerçek Sebebini Öğrenince Ağzınız Açık Kalacak!

Buzdolabı Kapaklarının Mıknatıslı Olmasının Gerçek Sebebini Öğrenince Ağzınız Açık Kalacak!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 16:12

1950'li yıllarda onlarca çocuğun eski tip buzdolapları yüzünden öldüğünü biliyor muydunuz? Günümüzün vazgeçilmez mutfak eşyalarından olan buzdolapları, ilk popülerleşmeye başladığı yıllarda saklambaç oynayan çocukların adeta mezarı haline gelmişti. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu buzdolapları, 1800'lerde ve 1900'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri'nde yiyeceklerin bozulmasını önlemek amacıyla evlerde yaygın bir şekilde kullanılıyordu.

Bu buzdolapları, 1800'lerde ve 1900'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri'nde yiyeceklerin bozulmasını önlemek amacıyla evlerde yaygın bir şekilde kullanılıyordu.

Ancak dolaplar günümüzdeki gibi manyetik değil, mekanik mandallar kullanılarak kapanıp açılıyordu. Ancak bu sistem ailelerin kabusu haline geldi ve 2 yıl içerisinde 30'dan fazla çocuğun ölümüne neden oldu.

1954-1956 yılları arasında 54 çocuk bu ev tipi buzdolaplarında mahsur kaldı ve 39'u öldü.

1954-1956 yılları arasında 54 çocuk bu ev tipi buzdolaplarında mahsur kaldı ve 39'u öldü.

Kamuoyunda büyük endişe yaratan bu vakaların ardından hükümet güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. 1954'te buzdolabı kapaklarının içeriden açılabilmesini sağlayacak alternatif yöntemler sunuldu. Bazı eyaletlerde de buzdolaplarının kapaklarının güvenlik nedeniyle sökülmesini veya mandallarının kırılması zorunlu hale getirildi.

Bu da fayda etmeyince, 1956'da Buzdolabı Güvenlik Yasası yürürlüğe girdi ve buzdolaplarının kapaklarının kapalı kalma biçimini köklü bir şekilde değiştirildi.

Bu da fayda etmeyince, 1956'da Buzdolabı Güvenlik Yasası yürürlüğe girdi ve buzdolaplarının kapaklarının kapalı kalma biçimini köklü bir şekilde değiştirildi.

Bu yasayla birlikte mandallı kapakların yerini mıknatısla kapanan kapaklar aldı. Bu değişiklik, içeride sıkışma riskini büyük ölçüde azaltarak çocukların güvenliğini sağladı.

Gelelim bu ölümlerin temel sebeplerine. Eski buzdolaplarının tasarımında, özellikle boğulma ölümlerine yol açan bazı kritik eksiklikler şunlardı:

Gelelim bu ölümlerin temel sebeplerine. Eski buzdolaplarının tasarımında, özellikle boğulma ölümlerine yol açan bazı kritik eksiklikler şunlardı:

Yetersiz Hava Dolaşımı: Eski buzdolapları, kapalı durumda tamamen hava geçirmez olduğundan içerideki oksijen kıtlığı, çocukların boğulmasına neden oluyordu.

Ağır Kapaklar: Eski model buzdolaplarının kapakları, çocukların açmaya güç yetiremeyeceği kadar ağır ve dayanıklı olduğundan sıkışan çocuklar içeriden çıkamıyordu.

Güçlü Ses Yalıtımı: Buzdolaplarının güçlü ses yalıtımı, içerideki seslerin dışarıya ulaşmasını engelliyordu. Bu nedenle içeride sıkışan çocuklar yardım çığlıklarını dışarıya iletemiyordu.

Kilitli Mandal Mekanizmaları: Son olarak o dönemdeki buzdolapların kapakları genellikle dışarıdan açılacak şekilde tasarlanmış mandal mekanizmalarıyla kilitleniyordu. Bu nedenle sıkışan çocuklar kapakları açamıyordu.

Bu sebeplerden dolayı tehlikeyi en aza indirmek için Buzdolabı Güvenlik Yasası çıkartılarak, buzdolaplarının daha güvenli hale getirilmesi sağlandı.

Bu sebeplerden dolayı tehlikeyi en aza indirmek için Buzdolabı Güvenlik Yasası çıkartılarak, buzdolaplarının daha güvenli hale getirilmesi sağlandı.

Modern Manyetik kapak mekanizmaları, içeriden açılabilen kapaklar gibi modern tasarımlar, bu tür kazaların önlenmesine büyük katkıda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çocukların oyun oynarken saklanabilecekleri birçok yer bulunuyor. Özellikle evde saklambaç oynayan çocuklar için buzdolabı, çamaşır makinesi, dondurucu gibi eşyalar büyük tehlike.

Çocukların oyun oynarken saklanabilecekleri birçok yer bulunuyor. Özellikle evde saklambaç oynayan çocuklar için buzdolabı, çamaşır makinesi, dondurucu gibi eşyalar büyük tehlike.

Örneğin; 2013 yılında Güney Afrika'da üç çocuk, terkedilmiş bir buzdolabında kilitli kalarak boğulma sonucu hayatını kaybetti.

2014'da da Rusya'da iki kız kardeş, büyükannelerinin buzdolabına saklandıkları sırada boğuldu.

2019'da ABD'de oyun için kullanılmayan bir sandık dondurucunun içine tırmanan 3 çocuk, dondurucunun kapağı düşüp asma kilidin mandalı devreye girince içeride mahsur kaldı ve olay ölümle sonuçlandı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın