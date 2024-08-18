Buzdolabı Kapaklarının Mıknatıslı Olmasının Gerçek Sebebini Öğrenince Ağzınız Açık Kalacak!
Buzdolabı Kapaklarının Mıknatıslı Olmasının Gerçek Sebebini Öğrenince Ağzınız Açık Kalacak!
1950'li yıllarda onlarca çocuğun eski tip buzdolapları yüzünden öldüğünü biliyor muydunuz? Günümüzün vazgeçilmez mutfak eşyalarından olan buzdolapları, ilk popülerleşmeye başladığı yıllarda saklambaç oynayan çocukların adeta mezarı haline gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu buzdolapları, 1800'lerde ve 1900'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri'nde yiyeceklerin bozulmasını önlemek amacıyla evlerde yaygın bir şekilde kullanılıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1954-1956 yılları arasında 54 çocuk bu ev tipi buzdolaplarında mahsur kaldı ve 39'u öldü.
Bu da fayda etmeyince, 1956'da Buzdolabı Güvenlik Yasası yürürlüğe girdi ve buzdolaplarının kapaklarının kapalı kalma biçimini köklü bir şekilde değiştirildi.
Gelelim bu ölümlerin temel sebeplerine. Eski buzdolaplarının tasarımında, özellikle boğulma ölümlerine yol açan bazı kritik eksiklikler şunlardı:
Bu sebeplerden dolayı tehlikeyi en aza indirmek için Buzdolabı Güvenlik Yasası çıkartılarak, buzdolaplarının daha güvenli hale getirilmesi sağlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocukların oyun oynarken saklanabilecekleri birçok yer bulunuyor. Özellikle evde saklambaç oynayan çocuklar için buzdolabı, çamaşır makinesi, dondurucu gibi eşyalar büyük tehlike.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın