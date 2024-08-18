Buzdolabı Kapaklarının Mıknatıslı Olmasının Gerçek Sebebini Öğrenince Ağzınız Açık Kalacak!

Örneğin; 2013 yılında Güney Afrika'da üç çocuk, terkedilmiş bir buzdolabında kilitli kalarak boğulma sonucu hayatını kaybetti.

2014'da da Rusya'da iki kız kardeş, büyükannelerinin buzdolabına saklandıkları sırada boğuldu.

2019'da ABD'de oyun için kullanılmayan bir sandık dondurucunun içine tırmanan 3 çocuk, dondurucunun kapağı düşüp asma kilidin mandalı devreye girince içeride mahsur kaldı ve olay ölümle sonuçlandı.