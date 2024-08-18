Orman Yangınları Üstel Artış Gösteriyor: İşte İklim Krizinin Endişe Verici Sonuçları Üzerine Yapılan Araştırma

Son yıllarda dünya genelinde orman yangınlarının sıklığı ve şiddeti dikkat çekiyor. Nature Ecology & Ecology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, bu artışın iklim kriziyle doğrudan bir ilişkisi var. Ve bu ilişki doğrusal değil, üstel bir biçimde gerçekleşiyor. Yani, iklim değişikliği ilerledikçe yangınlar daha hızlı ve daha yoğun bir şekilde artıyor.

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