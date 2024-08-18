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Orman Yangınları Üstel Artış Gösteriyor: İşte İklim Krizinin Endişe Verici Sonuçları Üzerine Yapılan Araştırma

Orman Yangınları Üstel Artış Gösteriyor: İşte İklim Krizinin Endişe Verici Sonuçları Üzerine Yapılan Araştırma

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 14:32

Son yıllarda dünya genelinde orman yangınlarının sıklığı ve şiddeti dikkat çekiyor. Nature Ecology & Ecology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, bu artışın iklim kriziyle doğrudan bir ilişkisi var. Ve bu ilişki doğrusal değil, üstel bir biçimde gerçekleşiyor. Yani, iklim değişikliği ilerledikçe yangınlar daha hızlı ve daha yoğun bir şekilde artıyor.

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Son yıllarda dünya genelinde birçok ülkede orman yangınları meydana geldi. Örneğin Avustralya.

Son yıllarda dünya genelinde birçok ülkede orman yangınları meydana geldi. Örneğin Avustralya.

2019 yılında Avustralya'da büyük bir orman yangını felaketi yaşanmıştı. Aylarca söndürülemeyen orman yangını milyonlarca hektar ormanı yok etmişti ve ciddi çevresel ve ekonomik hasarlara yol açmıştı. Öyle ki bu dönem ülkede Kara Yaz olarak adlandırılmaya başlandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük orman yangınları görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük orman yangınları görüldü.

Son olarak Butte bölgesinde geçtiğimiz ay meydana gelen orman yangınları nedeniyle 28 bin kişi tahliye edilirken, eyalet genelindeki yangınlarda 139 bin dönümlük alan küle döndü.

Dünya genelindeki yangınlardan bazıları insan eliyle meydana gelirken, bazıları ise artan yüksek sıcak hava ve aylarca süren kuraklık nedeniyle çıkıyor.

Dünya genelindeki yangınlardan bazıları insan eliyle meydana gelirken, bazıları ise artan yüksek sıcak hava ve aylarca süren kuraklık nedeniyle çıkıyor.

İklim krizi, meydana gelen bu orman yangınlarının şiddetini ve yayılma şeklini önemli ölçüde etkiliyor.  Artan sıcaklıklar ve değişen yağış düzenleri, orman yangınlarının daha sık ve yoğun olmasına neden oluyor, bu da hem doğal hayatı hem de insan yaşamını tehdit ediyor.

Yaz aylarında orman yangınları, doğanın bir parçası gibi görünse de, özellikle son yıllarda bu olayın boyutları tehlikeli bir şekilde büyüme gösterdi.

Yaz aylarında orman yangınları, doğanın bir parçası gibi görünse de, özellikle son yıllarda bu olayın boyutları tehlikeli bir şekilde büyüme gösterdi.

Araştırmaya göre, iklim krizi, ülkelerdeki bu engel olunamayan yangınların artmasında başlıca nedenlerden biri. Ancak en çarpıcı bulgulardan biri ise bu artışın matematiksel olarak üstel bir hızda gerçekleşmesi. Yani yangınların sıklığı ve şiddeti, zamanla giderek daha hızlı artıyor.

Örneğin, Örneğin, son 20 yılda ABD'nin batısı ve Akdeniz bölgesindeki ılıman iklimlerde, aşırı yangınların sayısı 10 kat artmış.

Örneğin, Örneğin, son 20 yılda ABD'nin batısı ve Akdeniz bölgesindeki ılıman iklimlerde, aşırı yangınların sayısı 10 kat artmış.

Kuzey Avrupa ve Kanada’daki ormanlarda da bu oran 7 kat artmış. Bilim insanları, 2003’ten bu yana orman yangınlarının yoğunluğunun iki katına çıktığını ve 2017’den itibaren yangın sayısının sürekli arttığını belirtiyor. Kısacası, son 20 yılda dünya çapında aşırı orman yangınlarının sıklığı ve şiddeti iki katından fazla artmış.

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Hem doğal hayatı hem de insan ve yaban hayatı tehdit eden bu yangınlar ayrıca milyarlarca dolarlık ekonomik zararlara yol açıyor.

Hem doğal hayatı hem de insan ve yaban hayatı tehdit eden bu yangınlar ayrıca milyarlarca dolarlık ekonomik zararlara yol açıyor.

Ormanların yok olması, ekosistemlerin zarar görmesi ve binaların tahrip olması gibi doğrudan zararlar, büyük ekonomik kayıplara neden oluyor. Ayrıca, yangınların yarattığı hava kirliliği ve sağlık sorunları da uzun vadeli ekonomik etkiler yaratıyor.

Atmosferde daha fazla karbondioksit salınımına neden olan bu yangınların sonucu olarak, küresel ısınma hızlanıyor ve daha fazla yangına zemin hazırlanmış oluyor.

Atmosferde daha fazla karbondioksit salınımına neden olan bu yangınların sonucu olarak, küresel ısınma hızlanıyor ve daha fazla yangına zemin hazırlanmış oluyor.

Yani, yangınların tetiklediği bu korkutucu döngü, iklim krizinin daha da derinleşmesine zemin hazırlıyor. Kısaca bu durum iklim krizinin gözlerimizin önünde hızla gerçekleştiğini ve etkilerinin giderek arttığını gösteriyor.

Sürekli hale gelen orman yangınlarını sadece bir doğa olayı olarak görmemek gerekiyor.

Sürekli hale gelen orman yangınlarını sadece bir doğa olayı olarak görmemek gerekiyor.

Aynı zamanda küresel iklim değişikliğinin somut bir yansıması olarak da karşımıza çıkıyor.

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