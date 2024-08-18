Orman Yangınları Üstel Artış Gösteriyor: İşte İklim Krizinin Endişe Verici Sonuçları Üzerine Yapılan Araştırma
Orman Yangınları Üstel Artış Gösteriyor: İşte İklim Krizinin Endişe Verici Sonuçları Üzerine Yapılan Araştırma
Son yıllarda dünya genelinde orman yangınlarının sıklığı ve şiddeti dikkat çekiyor. Nature Ecology & Ecology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, bu artışın iklim kriziyle doğrudan bir ilişkisi var. Ve bu ilişki doğrusal değil, üstel bir biçimde gerçekleşiyor. Yani, iklim değişikliği ilerledikçe yangınlar daha hızlı ve daha yoğun bir şekilde artıyor.
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Son yıllarda dünya genelinde birçok ülkede orman yangınları meydana geldi. Örneğin Avustralya.
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Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük orman yangınları görüldü.
Dünya genelindeki yangınlardan bazıları insan eliyle meydana gelirken, bazıları ise artan yüksek sıcak hava ve aylarca süren kuraklık nedeniyle çıkıyor.
Yaz aylarında orman yangınları, doğanın bir parçası gibi görünse de, özellikle son yıllarda bu olayın boyutları tehlikeli bir şekilde büyüme gösterdi.
Örneğin, Örneğin, son 20 yılda ABD'nin batısı ve Akdeniz bölgesindeki ılıman iklimlerde, aşırı yangınların sayısı 10 kat artmış.
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Hem doğal hayatı hem de insan ve yaban hayatı tehdit eden bu yangınlar ayrıca milyarlarca dolarlık ekonomik zararlara yol açıyor.
Atmosferde daha fazla karbondioksit salınımına neden olan bu yangınların sonucu olarak, küresel ısınma hızlanıyor ve daha fazla yangına zemin hazırlanmış oluyor.
Sürekli hale gelen orman yangınlarını sadece bir doğa olayı olarak görmemek gerekiyor.
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