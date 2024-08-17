Bolu’daki Orman Yangını Sürüyor: 2 Kişi Tutuklandı
Bolu’daki Orman Yangını Sürüyor: 2 Kişi Tutuklandı
Bolu’da dün akşam saatlerinde başlayan hala kontrol altına alınamadı. Yangına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2’si ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de dün akşamdan beri bir çok ilde orman yangını meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzmir’de yerleşim yerlerine ulaşan yangın, ekiplerin zorlu çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Bolu’da dün akşam saatlerinde Bekirfakılar Köyü yakınlarında çıkan orman yangını ise hala devam ediyor.
Anız yakanlar yüzünden çıktığı tespit edilen orman yangını sebebiyle 4 kişi gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve E.K. çıkarıldıkları hakimlikçe ‘taksirle orman yangınına neden olma’ suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın