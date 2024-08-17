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Bolu’daki Orman Yangını Sürüyor: 2 Kişi Tutuklandı

Bolu’daki Orman Yangını Sürüyor: 2 Kişi Tutuklandı

Bolu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.08.2024 - 19:21

Bolu’da dün akşam saatlerinde başlayan hala kontrol altına alınamadı. Yangına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2’si ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Türkiye’de dün akşamdan beri bir çok ilde orman yangını meydana geldi.

Türkiye’de dün akşamdan beri bir çok ilde orman yangını meydana geldi.

İzmir’de yerleşim yerlerine ulaşan yangın, ekiplerin zorlu çalışmasıyla kontrol altına alındı.

İzmir’de yerleşim yerlerine ulaşan yangın, ekiplerin zorlu çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bolu’da dün akşam saatlerinde Bekirfakılar Köyü yakınlarında çıkan orman yangını ise hala devam ediyor.

Bolu’da dün akşam saatlerinde Bekirfakılar Köyü yakınlarında çıkan orman yangını ise hala devam ediyor.

Anız yakanlar yüzünden çıktığı tespit edilen orman yangını sebebiyle 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Anız yakanlar yüzünden çıktığı tespit edilen orman yangını sebebiyle 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve E.K. çıkarıldıkları hakimlikçe ‘taksirle orman yangınına neden olma’ suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve E.K. çıkarıldıkları hakimlikçe ‘taksirle orman yangınına neden olma’ suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama 👇

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