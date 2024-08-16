Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ünlü İsimlerden İzmir'deki Yangın Felaketine Tepkiler!

Ünlü İsimlerden İzmir'deki Yangın Felaketine Tepkiler!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 22:51

Geçtiğimiz saatlerde İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ünlü isimlerden de İzmir'deki orman yangınına tepki geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz saatlerde İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Geçtiğimiz saatlerde İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Müdahalelere rağmen büyüyen yangın Bayraklı ve Çiğli ilçelerine sıçradı ve birçok yerleşim yeri tahliye edildi. İzmir'deki orman yangınına vatandaşlar başta olmak üzere birçok ünlü isimden de tepki geldi! İşte ünlü isimlerin İzmir yangını tepkileri 👇🏻

Müdahalelere rağmen büyüyen yangın Bayraklı ve Çiğli ilçelerine sıçradı ve birçok yerleşim yeri tahliye edildi. İzmir'deki orman yangınına vatandaşlar başta olmak üzere birçok ünlü isimden de tepki geldi! İşte ünlü isimlerin İzmir yangını tepkileri 👇🏻

Gülben Ergen 👇🏻

Gülben Ergen 👇🏻
twitter.com

Şahan Gökbakar 👇🏻

Şahan Gökbakar 👇🏻
twitter.com

Armağan Çağlayan 👇🏻

Armağan Çağlayan 👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Demet Akalın 👇🏻

Demet Akalın 👇🏻
twitter.com

Zeynep Bastık 👇🏻

Zeynep Bastık 👇🏻

Berfu Yenenler 👇🏻

Berfu Yenenler 👇🏻

Hadise 👇🏻

Hadise 👇🏻

Başak Dizer 👇🏻

Başak Dizer 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yasemin Şefkatli 👇🏻

Yasemin Şefkatli 👇🏻

Gamze Erçel 👇🏻

Gamze Erçel 👇🏻

Danla Bilic 👇🏻

Danla Bilic 👇🏻

Enis Arıkan 👇🏻

Enis Arıkan 👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın