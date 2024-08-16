Ünlü İsimlerden İzmir'deki Yangın Felaketine Tepkiler!
Ünlü İsimlerden İzmir'deki Yangın Felaketine Tepkiler!
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Geçtiğimiz saatlerde İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Müdahalelere rağmen büyüyen yangın Bayraklı ve Çiğli ilçelerine sıçradı ve birçok yerleşim yeri tahliye edildi. İzmir'deki orman yangınına vatandaşlar başta olmak üzere birçok ünlü isimden de tepki geldi! İşte ünlü isimlerin İzmir yangını tepkileri 👇🏻
Gülben Ergen 👇🏻
Şahan Gökbakar 👇🏻
Armağan Çağlayan 👇🏻
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Demet Akalın 👇🏻
Zeynep Bastık 👇🏻
Berfu Yenenler 👇🏻
Hadise 👇🏻
Başak Dizer 👇🏻
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Yasemin Şefkatli 👇🏻
Gamze Erçel 👇🏻
Danla Bilic 👇🏻
Enis Arıkan 👇🏻
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