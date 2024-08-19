Telefon Rehberlerini Not Defteri Gibi Kullanan Kullanıcıların En İlginç Kayıtları

Günlük hayatta hepimizin başına gelmiştir: Acil durumlarda bir telefon numarasını hızlıca kaydederken o kafa karışıklığıyla isimleri öyle garip biçimde kaydederiz ki, daha sonra rehberde karşımıza çıktığı zaman kendi yazdığımıza şaşırabiliriz. İşte bu ilginç durumu Twitter'da bir kullanıcı gündeme getirdi ve takipçilerinden rehberlerinde gördükleri en garip kayıtları paylaşmalarını istedi. Ve ortaya enteresan kayıtlar çıktı.

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