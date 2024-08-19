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Telefon Rehberlerini Not Defteri Gibi Kullanan Kullanıcıların En İlginç Kayıtları

Telefon Rehberlerini Not Defteri Gibi Kullanan Kullanıcıların En İlginç Kayıtları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 11:19

Günlük hayatta hepimizin başına gelmiştir: Acil durumlarda bir telefon numarasını hızlıca kaydederken o kafa karışıklığıyla isimleri öyle garip biçimde kaydederiz ki, daha sonra rehberde karşımıza çıktığı zaman kendi yazdığımıza şaşırabiliriz. İşte bu ilginç durumu Twitter'da bir kullanıcı gündeme getirdi ve takipçilerinden rehberlerinde gördükleri en garip kayıtları paylaşmalarını istedi. Ve ortaya enteresan kayıtlar çıktı. 

Buyrun birlikte bakalım 👇

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Kullanıcının yaptığı bu çağrının ardından, diğer kullanıcılar rehberlerindeki garip isimleri paylaşmaya başladı.👇

Kullanıcının yaptığı bu çağrının ardından, diğer kullanıcılar rehberlerindeki garip isimleri paylaşmaya başladı.👇
twitter.com

Hatice Üsküdar yazsan da yeterdi sanki.🤔

Hatice Üsküdar yazsan da yeterdi sanki.🤔
twitter.com

Çaresizlik.

Çaresizlik.
twitter.com

Partideki Rus grup?🤔

Not defteri olarak kullananlar.

Not defteri olarak kullananlar.
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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