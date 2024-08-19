Telefon Rehberlerini Not Defteri Gibi Kullanan Kullanıcıların En İlginç Kayıtları
Telefon Rehberlerini Not Defteri Gibi Kullanan Kullanıcıların En İlginç Kayıtları
Günlük hayatta hepimizin başına gelmiştir: Acil durumlarda bir telefon numarasını hızlıca kaydederken o kafa karışıklığıyla isimleri öyle garip biçimde kaydederiz ki, daha sonra rehberde karşımıza çıktığı zaman kendi yazdığımıza şaşırabiliriz. İşte bu ilginç durumu Twitter'da bir kullanıcı gündeme getirdi ve takipçilerinden rehberlerinde gördükleri en garip kayıtları paylaşmalarını istedi. Ve ortaya enteresan kayıtlar çıktı.
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Kullanıcının yaptığı bu çağrının ardından, diğer kullanıcılar rehberlerindeki garip isimleri paylaşmaya başladı.👇
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Hatice Üsküdar yazsan da yeterdi sanki.🤔
Çaresizlik.
Partideki Rus grup?🤔
Not defteri olarak kullananlar.
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