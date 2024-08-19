Yediği Pizzanın Kalorisini Yakabilmek İçin 30 Kilometre Koşan Kadın

@ayseilefitol adlı Instagram kullanıcısı sağlıklı yaşama dair sosyal medya hesabında içerikler üretiyor. Yediği yemeklerin kalorisini yakabilmek için kilometrelerce koştuğu videolarıyla sevilerek izleniyor. Şimdilerse ise sporcu kadın yediği pizzayı yakabilmek için koştu.
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Büyük boy pizzayı yakabilmek için 2 saat 58 dakika koştu.
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29 km 776 metre koşan kadın 2000 kalori yakmış oldu.
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