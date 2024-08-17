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Evine Aldığı Güvenlik Önlemleriyle Ağızları Açık Bırakan Kadın: Fare Kapanından Süs Mankene

Evine Aldığı Güvenlik Önlemleriyle Ağızları Açık Bırakan Kadın: Fare Kapanından Süs Mankene

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 13:50

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Bir kadın evinde içi rahat bir şekilde yaşayabilmek için aldığı güvenlik önlemlerini paylaştı. Ancak bu güvenlik önlemleri daha önce gördüklerimize pek benzemiyordu. Gelin detaylara geçelim.

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Kadının evinin giriş kapısında bir erkek mankeni ve erkek ayakkabıları duruyordu. Bunlara ek olarak ise 15 dakikada bir havlayan köpek kafesi vardı.

Kadının evinin giriş kapısında bir erkek mankeni ve erkek ayakkabıları duruyordu. Bunlara ek olarak ise 15 dakikada bir havlayan köpek kafesi vardı.

Evi izlediği bir drone’u, lazer sistemi ve devreye girdiğinde gaz veren bir mekanizma, kendi odasında ise kapının önünde kapanlar vardı.

Evi izlediği bir drone’u, lazer sistemi ve devreye girdiğinde gaz veren bir mekanizma, kendi odasında ise kapının önünde kapanlar vardı.

İşte detaylar 👇

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