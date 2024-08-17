Evine Aldığı Güvenlik Önlemleriyle Ağızları Açık Bırakan Kadın: Fare Kapanından Süs Mankene

Bir kadın evinde içi rahat bir şekilde yaşayabilmek için aldığı güvenlik önlemlerini paylaştı. Ancak bu güvenlik önlemleri daha önce gördüklerimize pek benzemiyordu. Gelin detaylara geçelim.
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Kadının evinin giriş kapısında bir erkek mankeni ve erkek ayakkabıları duruyordu. Bunlara ek olarak ise 15 dakikada bir havlayan köpek kafesi vardı.
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Evi izlediği bir drone’u, lazer sistemi ve devreye girdiğinde gaz veren bir mekanizma, kendi odasında ise kapının önünde kapanlar vardı.
İşte detaylar 👇
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