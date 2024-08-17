Kırklareli’nde Baskın! Bir Tırın İçinde 67 Kaçak Göçmen Bulundu

Gönüllü Olarak Rus Ordusu'nda Görev Alan Türk Akademisyen Rus Medyasına Röportaj Verdi

Olimpiyat Sporcusu Brianna Throssell Madalya Kazanan Sporculara Verilen Kutunun İçinde Ne Olduğunu Gösterdi

Beşiktaşlı Feyyaz Uçar'ın AKP'li Alpay Özalan Hakkında Söyledikleri Yeniden Gündem Oldu: ''En Yalancı Kişi''

"Her Şey Gözümün Önünde Oldu" Diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel Mecliste Yaşanan Kavgaya Tepki Gösterdi