Kırklareli’nde Baskın! Bir Tırın İçinde 67 Kaçak Göçmen Bulundu

Kırklareli’nde ekiplerin çalışmaları sonucu bir tırın kasasında 67 kaçak göçmen yakalandı. Tırın çevresi kaçakçılığın anlaşılmaması adına şehit fotoğraflarıyla kaplanmıştı.
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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 67 kaçak göçmen yakalandı.
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Tır Ömer Halisdemir, Fethi Sekin ve Fırat Çakıroğlu’nun fotoğraflarıyla kaplıydı. Sürücü ise gözaltına alındı.
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