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Kırklareli’nde Baskın! Bir Tırın İçinde 67 Kaçak Göçmen Bulundu

Kırklareli’nde Baskın! Bir Tırın İçinde 67 Kaçak Göçmen Bulundu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 13:19

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Kırklareli’nde ekiplerin çalışmaları sonucu bir tırın kasasında 67 kaçak göçmen yakalandı. Tırın çevresi kaçakçılığın anlaşılmaması adına şehit fotoğraflarıyla kaplanmıştı.

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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 67 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 67 kaçak göçmen yakalandı.

Tır Ömer Halisdemir, Fethi Sekin ve Fırat Çakıroğlu’nun fotoğraflarıyla kaplıydı. Sürücü ise gözaltına alındı.

Tır Ömer Halisdemir, Fethi Sekin ve Fırat Çakıroğlu’nun fotoğraflarıyla kaplıydı. Sürücü ise gözaltına alındı.

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