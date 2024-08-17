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Yeni Fobi Bebek: Hakkari’de Çamaşır Makinesine Giren Yılan Ev Sahibi Fark Etmeyince Çamaşırlarla Yıkandı

Yeni Fobi Bebek: Hakkari’de Çamaşır Makinesine Giren Yılan Ev Sahibi Fark Etmeyince Çamaşırlarla Yıkandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 11:32

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Son zamanlarda yılanlarla ilgili sık sık haberler görür olduk. Ülkemizde ilk kez görülen birçok yılan türü doğa fotoğrafçıları tarafından kayda alındı. Şimdilerde ise Hakkari’de yaşanan bir olay sosyal medyanın gündeminde.

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Kirli çamaşırlarını yıkamak için makineyi çalıştıran ev sahibi makinede bir yılan olduğunu fark etti.

Kirli çamaşırlarını yıkamak için makineyi çalıştıran ev sahibi makinede bir yılan olduğunu fark etti.

Kirli çamaşırların içerisine girerek makineye sızan yılan çamaşırlarla birlikte yıkandı.

Kirli çamaşırların içerisine girerek makineye sızan yılan çamaşırlarla birlikte yıkandı.

İşte o anlar 👇

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