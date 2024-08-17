Yeni Fobi Bebek: Hakkari’de Çamaşır Makinesine Giren Yılan Ev Sahibi Fark Etmeyince Çamaşırlarla Yıkandı

Son zamanlarda yılanlarla ilgili sık sık haberler görür olduk. Ülkemizde ilk kez görülen birçok yılan türü doğa fotoğrafçıları tarafından kayda alındı. Şimdilerde ise Hakkari’de yaşanan bir olay sosyal medyanın gündeminde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kirli çamaşırlarını yıkamak için makineyi çalıştıran ev sahibi makinede bir yılan olduğunu fark etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kirli çamaşırların içerisine girerek makineye sızan yılan çamaşırlarla birlikte yıkandı.
İşte o anlar 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın