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Kızlarının Hamile Olduğunu Öğrenen Anne Babanın Duygusallığı İzleyicileri de Etkiledi

Kızlarının Hamile Olduğunu Öğrenen Anne Babanın Duygusallığı İzleyicileri de Etkiledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 10:29

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Hamilelik haberini öğrenmek de bir başkasına söylemek de heyecanın doruklarda yaşandığı anlar. Hal böyle olunca duygu durumları da karışıyor. Bir yanda kahkahalar bir yanda gözyaşları derken bu mutlu haber paylaşılıyor. Bir kadın da anne ve babasına hamilelik haberini verdiği anları kaydetti.

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Annesine bebek zıbını vererek anlamasını sağlamıştı. Anne ve baba zıbını görür görmez ağlamaya başladı.

Annesine bebek zıbını vererek anlamasını sağlamıştı. Anne ve baba zıbını görür görmez ağlamaya başladı.

Anne gözyaşlarını kahkahalara bıraksa da baba bir süre ağlamalarını durduramadı.

Anne gözyaşlarını kahkahalara bıraksa da baba bir süre ağlamalarını durduramadı.

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