Günümüz İlişkilerine İsyan: “Görücü Usulü Modernize Edilerek Geri Gelsin”

Bir sosyal medya kullanıcısı günümüz ilişkilerinden şikayet ederek çarenin görücü usulünün geri gelmesinde olduğunu söyledi. Ancak bu görücü usulü bildiklerimizden bi’ tık farklıydı. Gelin detayları öğrenelim, bakalım siz ne düşüneceksiniz.
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Günümüzde iyi bir ilişki yapabilmenin kolay yolunun modernize görücü usulü olduğunu söyleyen kadın ardından ise fikrini açıkladı.
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“Ailelerin uygun gördüğü eş adayları yerine bu görücü usulünde huyunuzu suyunuzu bilen yakın arkadaşlarınızın size uygun gördüğü kişilerle tanıştırmasını” modernize görücü usulü şeklinde ifade etti.
İşte detaylar 👇
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