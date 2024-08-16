Günümüz İlişkilerine İsyan: “Görücü Usulü Modernize Edilerek Geri Gelsin”

Bir sosyal medya kullanıcısı günümüz ilişkilerinden şikayet ederek çarenin görücü usulünün geri gelmesinde olduğunu söyledi. Ancak bu görücü usulü bildiklerimizden bi’ tık farklıydı. Gelin detayları öğrenelim, bakalım siz ne düşüneceksiniz.