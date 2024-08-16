Van’da 4 Saat Süren Takı Töreninde 3 Kilo Altın 12 Milyon TL Nakit Para Takıldı

Van’da yapılan Burukiler aşiretinin düğününe 7 bin kişi katıldı. Görkemli düğünün 7 bin davetlisi olunca takı töreni de akıllara durgunluk getirecek seviyede oldu. Geline 3 kilo altın takılırken damada ise 12 milyon TL nakit para takıldı.