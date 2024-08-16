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Van’da 4 Saat Süren Takı Töreninde 3 Kilo Altın 12 Milyon TL Nakit Para Takıldı

Van’da 4 Saat Süren Takı Töreninde 3 Kilo Altın 12 Milyon TL Nakit Para Takıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 13:33

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Van’da yapılan Burukiler aşiretinin düğününe 7 bin kişi katıldı. Görkemli düğünün 7 bin davetlisi olunca takı töreni de akıllara durgunluk getirecek seviyede oldu. Geline 3 kilo altın takılırken damada ise 12 milyon TL nakit para takıldı.

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Bunlara ek olarak düğünde 100’e yakın küçükbaş hayvan kesildi.

Bunlara ek olarak düğünde 100’e yakın küçükbaş hayvan kesildi.

Bayram Bayramoğlu’nun oğlu, iş adamı Gökhan Bayramoğlu’nun kardeşi Özgür Bayramoğlu, iş adamı Abidin Anteroğlu’nun kızı Elif Anteroğlu evlendi.

Bayram Bayramoğlu’nun oğlu, iş adamı Gökhan Bayramoğlu’nun kardeşi Özgür Bayramoğlu, iş adamı Abidin Anteroğlu’nun kızı Elif Anteroğlu evlendi.

Takı töreni 4 saat sürdü, 15 kişiyse paraları saydı.

Takı töreni 4 saat sürdü, 15 kişiyse paraları saydı.

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