Van’da 4 Saat Süren Takı Töreninde 3 Kilo Altın 12 Milyon TL Nakit Para Takıldı

Van’da yapılan Burukiler aşiretinin düğününe 7 bin kişi katıldı. Görkemli düğünün 7 bin davetlisi olunca takı töreni de akıllara durgunluk getirecek seviyede oldu. Geline 3 kilo altın takılırken damada ise 12 milyon TL nakit para takıldı.
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Bunlara ek olarak düğünde 100’e yakın küçükbaş hayvan kesildi.
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Bayram Bayramoğlu’nun oğlu, iş adamı Gökhan Bayramoğlu’nun kardeşi Özgür Bayramoğlu, iş adamı Abidin Anteroğlu’nun kızı Elif Anteroğlu evlendi.
Takı töreni 4 saat sürdü, 15 kişiyse paraları saydı.
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