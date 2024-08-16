Artan Telefon Fiyatlarına Böyle Çare Bulundu: Minimum 2 Yıl Koşuluyla Telefon Kiralama

Telefon fiyatları aldı başını gitti desek yeridir. Hal böyle olunca yeni telefon alabilmek biraz hayal oluyor. Bir elektronik mağazası da çareyi telefon kiralama seçeneği sunmakta buldu.
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@haticeeakca_ adlı içerik üreticisi annesine telefon kiralamak için mağazaya gittiği anları kayda aldı.
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Apple ve Samsung markalarının sıfır telefonlarının kiralanabildiği hizmette minimum 2 yıl kiralama süresi oluyor. 12. ayın sonunda ise model yükseltme şansı veriliyor.
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