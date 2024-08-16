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Artan Telefon Fiyatlarına Böyle Çare Bulundu: Minimum 2 Yıl Koşuluyla Telefon Kiralama

Artan Telefon Fiyatlarına Böyle Çare Bulundu: Minimum 2 Yıl Koşuluyla Telefon Kiralama

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 13:45

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Telefon fiyatları aldı başını gitti desek yeridir. Hal böyle olunca yeni telefon alabilmek biraz hayal oluyor. Bir elektronik mağazası da çareyi telefon kiralama seçeneği sunmakta buldu.

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@haticeeakca_ adlı içerik üreticisi annesine telefon kiralamak için mağazaya gittiği anları kayda aldı.

@haticeeakca_ adlı içerik üreticisi annesine telefon kiralamak için mağazaya gittiği anları kayda aldı.

Apple ve Samsung markalarının sıfır telefonlarının kiralanabildiği hizmette minimum 2 yıl kiralama süresi oluyor. 12. ayın sonunda ise model yükseltme şansı veriliyor.

Apple ve Samsung markalarının sıfır telefonlarının kiralanabildiği hizmette minimum 2 yıl kiralama süresi oluyor. 12. ayın sonunda ise model yükseltme şansı veriliyor.

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