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Tüm Aşkoların İsteyeceği Otobüsten Arkadaş Evinden Dönüş Kombinlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Tüm Aşkoların İsteyeceği Otobüsten Arkadaş Evinden Dönüş Kombinlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 19:38

Hafta içinin yorgunluğunun son bulduğu Cuma gününde bakalım Twitter alemi nelere gülmüş? 

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Bu hız… Nasip et Allah’ım 🤲

Bu hız… Nasip et Allah’ım 🤲
twitter.com

Çok sevdiğinden yapmıştır onu da 👇

Çok sevdiğinden yapmıştır onu da 👇
twitter.com

nE?

nE?
twitter.com

Biz hala düşünüyoruz…

Biz hala düşünüyoruz…
twitter.com
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Güzel çıkmak için büyük sayıları çarpıyormuş o da 👇

Güzel çıkmak için büyük sayıları çarpıyormuş o da 👇
twitter.com

Birbirine bakan Spidermanleri anımsadık 👇

Birbirine bakan Spidermanleri anımsadık 👇
twitter.com

Var bi’ hayalimiz 👇

Var bi’ hayalimiz 👇
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋🏻

Yarın görüşmek üzere 👋🏻
twitter.com

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