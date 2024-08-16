Anan, Fena! Yarışmacıların Verdiği Cevaplar İzleyenlere Kahkaha Attırdı
Anan, Fena! Yarışmacıların Verdiği Cevaplar İzleyenlere Kahkaha Attırdı
X/Twitter'da @ministero_ adlı bir kullanıcı, Alper Ateş'in sunduğu Süper Bulmaca yarışmasında 4 kadın yarışmacının birbirinden komik cevaplar verdiği anları paylaştı. Paylaşım izleyenlere kahkaha attırdı.
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Televizyonda ekranlara gelen bilgi yarışmaları bazen çok komik anlara sahne olabiliyor. Bilmece ve bulmaca dolu yarışmalara katılan insanlar verdikleri cevaplarla ekran başındakileri gülmekten kırıp geçirebiliyor.
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4 kadın yarışmacının bulmacayı çözerken verdiği yanıtlar izleyenlere kahkaha attırdı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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