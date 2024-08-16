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Anan, Fena! Yarışmacıların Verdiği Cevaplar İzleyenlere Kahkaha Attırdı

Anan, Fena! Yarışmacıların Verdiği Cevaplar İzleyenlere Kahkaha Attırdı

Goygoy
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 16:04

X/Twitter'da @ministero_ adlı bir kullanıcı, Alper Ateş'in sunduğu Süper Bulmaca yarışmasında 4 kadın yarışmacının birbirinden komik cevaplar verdiği anları paylaştı. Paylaşım izleyenlere kahkaha attırdı.

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Televizyonda ekranlara gelen bilgi yarışmaları bazen çok komik anlara sahne olabiliyor. Bilmece ve bulmaca dolu yarışmalara katılan insanlar verdikleri cevaplarla ekran başındakileri gülmekten kırıp geçirebiliyor.

Televizyonda ekranlara gelen bilgi yarışmaları bazen çok komik anlara sahne olabiliyor. Bilmece ve bulmaca dolu yarışmalara katılan insanlar verdikleri cevaplarla ekran başındakileri gülmekten kırıp geçirebiliyor.

İşte yine o anlardan biriyler karşınızdayız. X/Twitter'da @ministero_ adlı bir kullanıcı, Alper Ateş'in eskiden sunduğu Süper Bulmaca yarışma programından bir kesit paylaştı.

4 kadın yarışmacının bulmacayı çözerken verdiği yanıtlar izleyenlere kahkaha attırdı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

4 kadın yarışmacının bulmacayı çözerken verdiği yanıtlar izleyenlere kahkaha attırdı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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