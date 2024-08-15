"MasterChef Kurgu mu?" Sorusuna Eski Yarışmacıdan Yanıt!
"MasterChef Kurgu mu?" Sorusuna Eski Yarışmacıdan Yanıt!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=S0A8T...
MasterChef'in kurgu olup olmadığı daima tartışma konusu olurken, eski yarışmacılardan Batuhan Bayır, Peak Mag'te bu soruya yanıt verdi.
KAYNAK: Peak Mag
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Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef tam 7 sezondur evlerimize konuk oluyor.
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Beklenmedik yarışmacıların elenmesinden tutun da diğer yarışmacıları rahatsız eden isimlerin bir türlü elenmemesine kadar MasterChef arası sıra "Kurgu mu?" sorularını akıllara getirirken, bu konuda ilk kez bir yarışmacı konuştu.
O isim ise eski MasterChef yarışmacılarından Batuhan oldu.
Peak Mag YouTube kanalına konuk olan Batuhan Bayır, kendisine yöneltilen "MasterChef kurgu mu?" sorusunu yanıtladı.
"Hayır tabiki değil. Zaten oraya bir 20 kişi koyuyorlar ve her şeyi çekiyorlar. Evde kalıyorsan evde çekiyorlar. Çekim bittikten sonra arkaya gittiğinde çekiyorlar."
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"Aralarından o kadar iyi topluyorlar ki hepsi bir arka arkaya tık tık tık geldiği için sana kurguymuş gibi geliyor. Sen çünkü ister istemez arkadaşınla şakalaşıyorsun ya da çift tadım yapıyorsun ama bunu saklamaya çalışıyorsun."
"Ama tabi mümkün değil, 50 tane kamera var orada. Biz yemek yaparken 20-30 kişi bizi izliyor. O bizim açıklarımızı ve yaptığımız iyi şeyleri topluyorlar ve bantta arka arkaya geldiği için kurguymuş gibi duruyor."
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