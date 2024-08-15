Demet Akalın, Herkesi Delirten MasterChef Deniz'e Ateş Püskürdü
Demet Akalın, Herkesi Delirten MasterChef Deniz'e Ateş Püskürdü
MasterChef'in hiçbir bölümünü kaçırmayan Demet Akalın, bu sezonun en olaylı yarışmacılardan Deniz hakkında sert yorumda bulundu.
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Tüm Türkiye'yi ekran başına toplayan MasterChef Türkiye, 7. sezonuyla fırtına gibi esmeye devam ediyor.
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Her sezon illa bir yarışmacı yemekten ziyade kaos yaratarak gündem olurken, bu sezonun o ismi Deniz olmuştu.
Ana kadronun oluşmasının üzerinden henüz çok az zaman geçmişken kaosa hızla start veren Deniz, Ayşe'den tutun da Zeynep'e kadar çoğu yarışmacıyla birbirine girerken, son bölümde yaptıkları izleyicileri dumur etti.
Çift tadım yaptığı için yemeği değerlendirilmeyen Deniz, takım arkadaşlarının kendisini uyarmamasını bahane edip ortalığı karıştırırken, "Ben patronumu mutfaktan kovarım. İki kez tadarım" gibi söylemleriyle Demet Akalın'ın radarına takıldı.
Sıkı bir MasterChef izleyicisi olan Demet Akalın, sosyal medya hesabından Deniz için "Kafayı yemiş" şeklinde yorum yaptı.
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İşte Demet Akalın'ın o yorumu:
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