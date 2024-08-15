"Gelin Evi" Bir Geldi Pir Geldi! Ezgi Sertel Yarışmacının Bulaşık Makinesinde Yıkadıklarına Şok Oldu!
"Gelin Evi" Bir Geldi Pir Geldi! Ezgi Sertel Yarışmacının Bulaşık Makinesinde Yıkadıklarına Şok Oldu!
Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı 'Gelin Evi' yeni sunucu Ezgi Sertel ile resmen başladı.
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Daha ilk bölümden gördüklerimizi hepimizi şok etti. Yarışmaya katılan ilk haftanın yarışmacısı İlkim, evini tanıttı.
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Mutfakta ise herkesin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. Yarışmacıya bulaşık makinesi neden çalışıyor, diye soran sunucu gördüklerine inanamadı.
Bütün meyve sebzeleri bulaşık makinesine dizip yıkatan yarışmacı hijyen konusunda çığır açtı. Tabii, makine ne durumda onu Allah bilir!
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