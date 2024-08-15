Görüş Bildir
Haberler
TV
"Gelin Evi" Bir Geldi Pir Geldi! Ezgi Sertel Yarışmacının Bulaşık Makinesinde Yıkadıklarına Şok Oldu!

"Gelin Evi" Bir Geldi Pir Geldi! Ezgi Sertel Yarışmacının Bulaşık Makinesinde Yıkadıklarına Şok Oldu!

Gelin Evi
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 11:31

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı 'Gelin Evi' yeni sunucu Ezgi Sertel ile resmen başladı.

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı 'Gelin Evi' yeni sunucu Ezgi Sertel ile resmen başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Daha ilk bölümden gördüklerimizi hepimizi şok etti. Yarışmaya katılan ilk haftanın yarışmacısı İlkim, evini tanıttı.

Daha ilk bölümden gördüklerimizi hepimizi şok etti. Yarışmaya katılan ilk haftanın yarışmacısı İlkim, evini tanıttı.

Mutfakta ise herkesin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. Yarışmacıya bulaşık makinesi neden çalışıyor, diye soran sunucu gördüklerine inanamadı.

Mutfakta ise herkesin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. Yarışmacıya bulaşık makinesi neden çalışıyor, diye soran sunucu gördüklerine inanamadı.

Bütün meyve sebzeleri bulaşık makinesine dizip yıkatan yarışmacı hijyen konusunda çığır açtı. Tabii, makine ne durumda onu Allah bilir!

Bütün meyve sebzeleri bulaşık makinesine dizip yıkatan yarışmacı hijyen konusunda çığır açtı. Tabii, makine ne durumda onu Allah bilir!

İşte o anlar👇🏻

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın