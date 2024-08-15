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Hakan Urallı Yeni Tanıtım: "Neler Oluyor Hayatta?" Yayın Tarihi Belli Oldu!

Hakan Urallı Yeni Tanıtım: "Neler Oluyor Hayatta?" Yayın Tarihi Belli Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 11:10

Sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın üstlendiği “Neler Oluyor Hayatta?” yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Tanıtımda Hakan Ural vardı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Uhu47...
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Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı “Neler Oluyor Hayatta?” yeni sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı “Neler Oluyor Hayatta?” yeni sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Hayata dair birçok gündemin masaya yatıran Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu program heyecanla bekleniyordu.

Hayata dair birçok gündemin masaya yatıran Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu program heyecanla bekleniyordu.

Kanal D yeni tanıtım videosunda Ural'ı ekran yüzü yaptı. Ardından yeni sezon yayın tarihini duyurdu.

Kanal D yeni tanıtım videosunda Ural'ı ekran yüzü yaptı. Ardından yeni sezon yayın tarihini duyurdu.

"Neler Oluyor Hayatta?" yeni sezonuyla 26 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 09.00'da Kanal D'de yayınlanacak.

"Neler Oluyor Hayatta?" yeni sezonuyla 26 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 09.00'da Kanal D'de yayınlanacak.

İşte yeni fragman👇🏻

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