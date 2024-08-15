Hakan Urallı Yeni Tanıtım: "Neler Oluyor Hayatta?" Yayın Tarihi Belli Oldu!
Hakan Urallı Yeni Tanıtım: "Neler Oluyor Hayatta?" Yayın Tarihi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Uhu47...
Sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın üstlendiği “Neler Oluyor Hayatta?” yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Tanıtımda Hakan Ural vardı.
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Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı “Neler Oluyor Hayatta?” yeni sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
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Hayata dair birçok gündemin masaya yatıran Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu program heyecanla bekleniyordu.
Kanal D yeni tanıtım videosunda Ural'ı ekran yüzü yaptı. Ardından yeni sezon yayın tarihini duyurdu.
"Neler Oluyor Hayatta?" yeni sezonuyla 26 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 09.00'da Kanal D'de yayınlanacak.
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