Görüş Bildir
Haberler
TV
İrem Helvacıoğlu'na Partner Geliyor! Kara Dut Dizisi için Yakışıklı Oyuncuya Teklif Gitti!

İrem Helvacıoğlu'na Partner Geliyor! Kara Dut Dizisi için Yakışıklı Oyuncuya Teklif Gitti!

Kara Dut Dizisi
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 13:38

Birsen Altuntaş'ın haberine göre İrem Helvacıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Karam Dut için yakışıklı bir oyuncuya teklif gitti.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sen Anlat Karadeniz ile devleşen İrem Helvacıoğlu'nun yeni dizisi Kara Dut, heyecanla bekleniyor.

Sen Anlat Karadeniz ile devleşen İrem Helvacıoğlu'nun yeni dizisi Kara Dut, heyecanla bekleniyor.

Helvacıoğlu'nun başrolünde oynadığı dizide Burak Dakak ve Selin Türkmen gibi ünlü isimler de yer alacak.

Helvacıoğlu'nun başrolünde oynadığı dizide Burak Dakak ve Selin Türkmen gibi ünlü isimler de yer alacak.

Dizi, bir yaşam koçu olan Zuhal'in, ailesinin ve çevresindeki insanların hikayelerini ele alıyor.

Dizi, bir yaşam koçu olan Zuhal'in, ailesinin ve çevresindeki insanların hikayelerini ele alıyor.

Elbette, bu diziye bir esas oğlan lazımdı. Güzel haberi Birsen Altuntaş verdi.

Elbette, bu diziye bir esas oğlan lazımdı. Güzel haberi Birsen Altuntaş verdi.

Dizinin erkek başrol oyuncusu için Şükrü Özyıldız’la görüşülüyor. Eğer yakışıklı oyuncu kabul ederse Helvacıoğlu'nun partneri olacak.

Dizinin erkek başrol oyuncusu için Şükrü Özyıldız’la görüşülüyor. Eğer yakışıklı oyuncu kabul ederse Helvacıoğlu'nun partneri olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz bu çift hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu çift hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
63
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın