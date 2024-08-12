İrem Helvacıoğlu'na Partner Geliyor! Kara Dut Dizisi için Yakışıklı Oyuncuya Teklif Gitti!
İrem Helvacıoğlu'na Partner Geliyor! Kara Dut Dizisi için Yakışıklı Oyuncuya Teklif Gitti!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre İrem Helvacıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Karam Dut için yakışıklı bir oyuncuya teklif gitti.
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Sen Anlat Karadeniz ile devleşen İrem Helvacıoğlu'nun yeni dizisi Kara Dut, heyecanla bekleniyor.
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Helvacıoğlu'nun başrolünde oynadığı dizide Burak Dakak ve Selin Türkmen gibi ünlü isimler de yer alacak.
Dizi, bir yaşam koçu olan Zuhal'in, ailesinin ve çevresindeki insanların hikayelerini ele alıyor.
Elbette, bu diziye bir esas oğlan lazımdı. Güzel haberi Birsen Altuntaş verdi.
Dizinin erkek başrol oyuncusu için Şükrü Özyıldız’la görüşülüyor. Eğer yakışıklı oyuncu kabul ederse Helvacıoğlu'nun partneri olacak.
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