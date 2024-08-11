Görüş Bildir
Haberler
TV
Eşine Zaman Ayıracağını Söyleyerek Gelin Evi'nden Ayrılan Aslı Hünel'in Yerine Yeni Sunucu Geldi!

Eşine Zaman Ayıracağını Söyleyerek Gelin Evi'nden Ayrılan Aslı Hünel'in Yerine Yeni Sunucu Geldi!

Gelin Evi
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 16:06

Eşi ve ailesine yeteri kadar zaman ayıramadığını söyleyen Aslı Hünel, Gelin Evi'nden ayrılıp Gelinim Mutfakta programına geçmişti. Gelin Evi'nin yeni sunucusu belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı 'Gelin Evi'ne 3 sezondur sunuculuk yapan Aslı Hünel, ani bir ayrılık kararı ile yeni sezonda yer almayacağını duyurmuştu.

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı 'Gelin Evi'ne 3 sezondur sunuculuk yapan Aslı Hünel, ani bir ayrılık kararı ile yeni sezonda yer almayacağını duyurmuştu.

Sebep olarak ise eşi ve ailesine yeteri kadar zaman ayıramadığını söylemişti. Ancak daha sonra Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu olarak hepimizi şaşırttı.

Sebep olarak ise eşi ve ailesine yeteri kadar zaman ayıramadığını söylemişti. Ancak daha sonra Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu olarak hepimizi şaşırttı.

Aslı Hünel'den boşalan koltuğa başka bir ünlü sunucu oturacaktı. Görüşmelerin ardından o isim Ezgi Sertel oldu.

Aslı Hünel'den boşalan koltuğa başka bir ünlü sunucu oturacaktı. Görüşmelerin ardından o isim Ezgi Sertel oldu.

Sertel ekranlara dönmesiyle ilgili, "İnsanlar çok istediler, ben de geldim. Çok mutluyum, çok güzel bir iş ve ortam çok eğlenceli sanki yıllardır burada gibiyim" dedi.

Sertel ekranlara dönmesiyle ilgili, "İnsanlar çok istediler, ben de geldim. Çok mutluyum, çok güzel bir iş ve ortam çok eğlenceli sanki yıllardır burada gibiyim" dedi.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın