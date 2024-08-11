Eşine Zaman Ayıracağını Söyleyerek Gelin Evi'nden Ayrılan Aslı Hünel'in Yerine Yeni Sunucu Geldi!
Eşine Zaman Ayıracağını Söyleyerek Gelin Evi'nden Ayrılan Aslı Hünel'in Yerine Yeni Sunucu Geldi!
Eşi ve ailesine yeteri kadar zaman ayıramadığını söyleyen Aslı Hünel, Gelin Evi'nden ayrılıp Gelinim Mutfakta programına geçmişti. Gelin Evi'nin yeni sunucusu belli oldu.
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Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı 'Gelin Evi'ne 3 sezondur sunuculuk yapan Aslı Hünel, ani bir ayrılık kararı ile yeni sezonda yer almayacağını duyurmuştu.
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Sebep olarak ise eşi ve ailesine yeteri kadar zaman ayıramadığını söylemişti. Ancak daha sonra Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu olarak hepimizi şaşırttı.
Aslı Hünel'den boşalan koltuğa başka bir ünlü sunucu oturacaktı. Görüşmelerin ardından o isim Ezgi Sertel oldu.
Sertel ekranlara dönmesiyle ilgili, "İnsanlar çok istediler, ben de geldim. Çok mutluyum, çok güzel bir iş ve ortam çok eğlenceli sanki yıllardır burada gibiyim" dedi.
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