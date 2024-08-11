Şok Eden Kulis Bilgisi: MasterChef'te Bu Akşam Elenecek İsim Sızdırıldı!

Masterchef Türkiye 2024’te ilk hafta veda eden ismi öğrenmek için bu akşam ekranlara gelecek bölüm heyecanla bekleniyor. Ancak sosyal medyada dolaşan haberlere göre bu akşam elenecek isim çoktan belli oldu. Peki o hangi yarışmacı olacak?