Şok Eden Kulis Bilgisi: MasterChef'te Bu Akşam Elenecek İsim Sızdırıldı!
Şok Eden Kulis Bilgisi: MasterChef'te Bu Akşam Elenecek İsim Sızdırıldı!
Kaynak: https://x.com/1hemdm/status/182237847...
Masterchef Türkiye 2024’te ilk hafta veda eden ismi öğrenmek için bu akşam ekranlara gelecek bölüm heyecanla bekleniyor. Ancak sosyal medyada dolaşan haberlere göre bu akşam elenecek isim çoktan belli oldu. Peki o hangi yarışmacı olacak?
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MasterChef Türkiye yeni sezonunda ana kadro ile ilk hafta tamamlandı. Bir yandan yedekler kazanırken diğer yandan kadroya katılan yarışmacılar şanslarını kaybediyor.
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MasterChef Türkiye'ye damgasını vuran Ayşe ve Deniz kaosunun ardından bu gece ilk eleme oyunu oynanacak.
MasterChef'te hafta içi Serhat, Deniz, Beyza, Muratcan, Çağlar ve Ayşe eleme potasına gitmişti.
MasterChef'te dün gecenin en başarısız tabağı ve haftanın 7. eleme adayı Nigar olmuştu.
Bugünkü yarış ile birlikte bir yarışmacı aramızdan ayrılacak ve 2024 sezonunun ilk veda gecesi yaşanacak.
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Sosyal medyada elenecek ismin bilgisi sızdırıldı. O kişinin Serhat olacağı konuşuluyor.
Sizce kim gidecek? Yorumlarda tahminlerinizi yazın...
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