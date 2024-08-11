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"Köylü Rezil!" MasterChef Deniz, Ayşe'ye Hakaretler Eden Bir Yazıyı Paylaştı!

"Köylü Rezil!" MasterChef Deniz, Ayşe'ye Hakaretler Eden Bir Yazıyı Paylaştı!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 10:18

MasterChef'in son bölümünde kaptanlık dolayısıyla Ayşe'nin üstüne giden Deniz, yarışmacıyı ağlatmıştı. Bu anların ardından sosyal medyada Ayşe'ye hakaret eden bir yazıyı paylaşması dikkat çekti.

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MasterChef Türkiye'nin 2024 sezonu, ekrana büyük bir heyecanla döndü.

MasterChef Türkiye'nin 2024 sezonu, ekrana büyük bir heyecanla döndü.

İlk haftanın takım kaptanı olan Ayşe'nin yöneticiliğinde Kırmızı takım 2-1 yenilgi aldı. Ardından yarışmacılardan Ayşe'ye tepki geldi.

İlk haftanın takım kaptanı olan Ayşe'nin yöneticiliğinde Kırmızı takım 2-1 yenilgi aldı. Ardından yarışmacılardan Ayşe'ye tepki geldi.

Eleştiri dozunu aşan Deniz, geçtiğimiz bölümde Ayşe'yi ağlatacak kadar ileri gitti.

Eleştiri dozunu aşan Deniz, geçtiğimiz bölümde Ayşe'yi ağlatacak kadar ileri gitti.

Ayşe'ye "Zaten hiçbir şey yapmıyorsun bari gözlem yapsaydın" şeklindeki sözlerini sarf eden Deniz, bu durumda Ayşe'nin gözyaşlarını tutamamasına neden oldu.

Ayşe'ye "Zaten hiçbir şey yapmıyorsun bari gözlem yapsaydın" şeklindeki sözlerini sarf eden Deniz, bu durumda Ayşe'nin gözyaşlarını tutamamasına neden oldu.

Sosyal medyada tepkilerin yükseldiği o bölümde yaşanan anların ardından MasterChef Deniz'in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

Sosyal medyada tepkilerin yükseldiği o bölümde yaşanan anların ardından MasterChef Deniz'in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.
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Yarışmacı programda eleştirilerini dile getirdikten sonra yeniden Ayşe'yi hakaretleriyle hedef alan bir paylaşımı yeniden paylaştı.

Yarışmacı programda eleştirilerini dile getirdikten sonra yeniden Ayşe'yi hakaretleriyle hedef alan bir paylaşımı yeniden paylaştı.

İşte o paylaşım👇🏻

İşte o paylaşım👇🏻

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