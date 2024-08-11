Ağlayarak Esra Erol'a Çıkmıştı! Kendisini Kandıran Nişanlısı ile Yeniden Barıştı!

Evlenmek üzere olduğu nişanlısı Ömer Aksin'in evli ve çocuklu olduğunu öğrenen İpek Pekoğlu, geçtiğimiz yıl Esra Erol'dan yardım istemişti. Yayında gözyaşlarıyla haykırdığı anlar gündem olan kadın, bugün yeniden o adamla barıştı. Üstüne bir de yayında ağladığı sesi ile video çekti.