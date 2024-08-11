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Ağlayarak Esra Erol'a Çıkmıştı! Kendisini Kandıran Nişanlısı ile Yeniden Barıştı!

Ağlayarak Esra Erol'a Çıkmıştı! Kendisini Kandıran Nişanlısı ile Yeniden Barıştı!

Esra Erol
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 11:44

Evlenmek üzere olduğu nişanlısı Ömer Aksin'in evli ve çocuklu olduğunu öğrenen İpek Pekoğlu, geçtiğimiz yıl Esra Erol'dan yardım istemişti. Yayında gözyaşlarıyla haykırdığı anlar gündem olan kadın, bugün yeniden o adamla barıştı. Üstüne bir de yayında ağladığı sesi ile video çekti.

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Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı, ATV'nin reyting rekorları kıran programı "Esra Erol'da" geçtiğimiz sene izleyicilerin yoğun ilgisini çeken bir olayı ekranlara getirdi.

Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı, ATV'nin reyting rekorları kıran programı "Esra Erol'da" geçtiğimiz sene izleyicilerin yoğun ilgisini çeken bir olayı ekranlara getirdi.

Her hafta çeşitli konukları ağırlayan programın 18 Ekim 2023 tarihli yayınının konuğu İpek Hanım oldu.

Her hafta çeşitli konukları ağırlayan programın 18 Ekim 2023 tarihli yayınının konuğu İpek Hanım oldu.

İpek Hanım, evlilik hazırlığı yaptığı erkek arkadaşının aslında evli ve çocuk sahibi olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadığını ve bu durumda Esra Erol'dan yardım talep etti.

İpek Hanım, evlilik hazırlığı yaptığı erkek arkadaşının aslında evli ve çocuk sahibi olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadığını ve bu durumda Esra Erol'dan yardım talep etti.

İpek Pekoğlu, nişanlısı Ömer Aksin'in evli ve çocuklu olduğunu öğrendiğinde büyük bir şoka uğradığını ifade etti.

İpek Pekoğlu, nişanlısı Ömer Aksin'in evli ve çocuklu olduğunu öğrendiğinde büyük bir şoka uğradığını ifade etti.

Pekoğlu, nişanlısının sürekli olarak kendisini aldatarak boşanacağını söylediğini ve bu şekilde kendisini oyaladığını belirtti.

Pekoğlu, nişanlısının sürekli olarak kendisini aldatarak boşanacağını söylediğini ve bu şekilde kendisini oyaladığını belirtti.
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Ömer Aksin, canlı yayına bağlanarak durumu açıkladı. Aksin, "İpek'le sevgili olmamız hata oldu. İpek beni tehdit ettiği için ondan ayrılamadım. İpek'ten olan çocuğum için DNA testi talep ettim." dedi.

Ömer Aksin, canlı yayına bağlanarak durumu açıkladı. Aksin, "İpek'le sevgili olmamız hata oldu. İpek beni tehdit ettiği için ondan ayrılamadım. İpek'ten olan çocuğum için DNA testi talep ettim." dedi.

İpek Pekoğlu, bugün TikTok'ta bir video paylaştı ve bu video ile eski aşkına geri döndüğünü duyurdu

İpek Pekoğlu, bugün TikTok'ta bir video paylaştı ve bu video ile eski aşkına geri döndüğünü duyurdu

Yayında ağladığı sırada yaptığı konuşmayı playback yaparak paylaşan Pekoğlu'nun bu paylaşımı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yayında ağladığı sırada yaptığı konuşmayı playback yaparak paylaşan Pekoğlu'nun bu paylaşımı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o paylaşım👇🏻

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