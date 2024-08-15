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MasterChef'te Deniz'e Bir Türlü Söz Dinletemeyen Zeynep En Sonunda Sinir Krizi Geçirdi!

MasterChef'te Deniz'e Bir Türlü Söz Dinletemeyen Zeynep En Sonunda Sinir Krizi Geçirdi!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 10:36

MasterChef'te herkesin sinir kat sayılarıyla oynamaya and içen Deniz yeni bölüm fragmanında bu defa takım kaptanı Zeynep'i çıldırttı. Sinir krizi geçiren Zeynep doktor kontrolüne alındı.

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MasterChef Türkiye 7. sezonu henüz birkaç haftadır ekranda olmasına rağmen yarışmanın kaos dozu inanılamayacak düzeyde.

MasterChef Türkiye 7. sezonu henüz birkaç haftadır ekranda olmasına rağmen yarışmanın kaos dozu inanılamayacak düzeyde.

Önce Ayşe'yle kavga eden Deniz, son bölümde çift tadım yaptığı için kaybederken, takım kaptanı Zeynep'e küfür etmiş ve yine olay çıkarmıştı.

Önce Ayşe'yle kavga eden Deniz, son bölümde çift tadım yaptığı için kaybederken, takım kaptanı Zeynep'e küfür etmiş ve yine olay çıkarmıştı.

Yeni bölüm fragmanında Zeynep'in oyun için ön tarafa gelmemesini soran jüriler, Zeynep'in sinir atağı geçirdiğini ve doktor kontrolünde olduğunu öğrenirken, bunun sebebinin Deniz olduğu ortaya çıktı.

Yeni bölüm fragmanında Zeynep'in oyun için ön tarafa gelmemesini soran jüriler, Zeynep'in sinir atağı geçirdiğini ve doktor kontrolünde olduğunu öğrenirken, bunun sebebinin Deniz olduğu ortaya çıktı.

Zeynep ve Deniz'in seslerinin paylaşıldığı programda Deniz'in ağır sözlerinin ardından Zeynep'in ağladığı anlar dikkat çekerken, Deniz'in bu durumdan asla pişmanlık duymaması yarışmacıların dikkatinden kaçmadı.

Zeynep ve Deniz'in seslerinin paylaşıldığı programda Deniz'in ağır sözlerinin ardından Zeynep'in ağladığı anlar dikkat çekerken, Deniz'in bu durumdan asla pişmanlık duymaması yarışmacıların dikkatinden kaçmadı.

Karşı takımdan Kaan, Deniz için "Enerjisini nefretten alıyor" derken, yeni bölümde neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu.

Karşı takımdan Kaan, Deniz için "Enerjisini nefretten alıyor" derken, yeni bölümde neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu.
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İşte o anlar:

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