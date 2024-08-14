Şahane Hayatım'da Şebnem'le Devleşen Hilal Altınbilek, Karakteriyle İlgili İtirafta Bulundu!
Şahane Hayatım'da Şebnem'le Devleşen Hilal Altınbilek, Karakteriyle İlgili İtirafta Bulundu!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C-k5DGRIv...
Geçtiğimiz sezon NOW ekranlarında yayınlanan ve final yapmasıyla izleyicisini derinden sarsan Şahane Hayatım, özellikle ikonik Şebnem karakteriyle seviliyordu. Karakterle bütünleşen Hilal Altınbilek diziyle ilgili itirafta bulundu.
Kaynak: InStyle Türkiye
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Geçtiğimiz sezon NOW TV ekranlarında yayılan Şahane Hayatım, büyük bir izleyici kitlesi elde etse de reytinglere kurban gidere final yapmıştı.
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Dizide en çok dikkat çeken karakter ise şüphesiz Şebnem'di. Hilal Altınbilek bu ikonik karakterle adeta bütünleşmişti.
Deli dolu halleri ve bir kraliçe edasıyla soktuğu laflarla gönlümüzde taht kuran Şebnem'i unutmak mümkün değil.
InStyle Türkiye'nin ağustos sayısına konuk olan Hilal Altınbilek, dizide canlandırdığı karakterle ilgili konuştu.
Güzel oyuncu Şebnem'le ilgili şu sözleri söyledi:
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