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Şahane Hayatım'da Şebnem'le Devleşen Hilal Altınbilek, Karakteriyle İlgili İtirafta Bulundu!

Şahane Hayatım'da Şebnem'le Devleşen Hilal Altınbilek, Karakteriyle İlgili İtirafta Bulundu!

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 20:08

Geçtiğimiz sezon NOW ekranlarında yayınlanan ve final yapmasıyla izleyicisini derinden sarsan Şahane Hayatım, özellikle ikonik Şebnem karakteriyle seviliyordu. Karakterle bütünleşen Hilal Altınbilek diziyle ilgili itirafta bulundu.

Kaynak: InStyle Türkiye

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C-k5DGRIv...
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Geçtiğimiz sezon NOW TV ekranlarında yayılan Şahane Hayatım, büyük bir izleyici kitlesi elde etse de reytinglere kurban gidere final yapmıştı.

Geçtiğimiz sezon NOW TV ekranlarında yayılan Şahane Hayatım, büyük bir izleyici kitlesi elde etse de reytinglere kurban gidere final yapmıştı.

Dizide en çok dikkat çeken karakter ise şüphesiz Şebnem'di. Hilal Altınbilek bu ikonik karakterle adeta bütünleşmişti.

Dizide en çok dikkat çeken karakter ise şüphesiz Şebnem'di. Hilal Altınbilek bu ikonik karakterle adeta bütünleşmişti.

Deli dolu halleri ve bir kraliçe edasıyla soktuğu laflarla gönlümüzde taht kuran Şebnem'i unutmak mümkün değil.

Deli dolu halleri ve bir kraliçe edasıyla soktuğu laflarla gönlümüzde taht kuran Şebnem'i unutmak mümkün değil.

InStyle Türkiye'nin ağustos sayısına konuk olan Hilal Altınbilek, dizide canlandırdığı karakterle ilgili konuştu.

InStyle Türkiye'nin ağustos sayısına konuk olan Hilal Altınbilek, dizide canlandırdığı karakterle ilgili konuştu.

Güzel oyuncu Şebnem'le ilgili şu sözleri söyledi:

Güzel oyuncu Şebnem'le ilgili şu sözleri söyledi:

“Son projemde farklı bir şey denemek istedim. Anti-kahraman sayılacak bir karakteri haklı çıkarmaya çalışmak, onu sevdirmek hem çok hoşuma gitti hem de zorlandım”

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