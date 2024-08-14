Görüş Bildir
Haberler
TV
Efsane Dönüyor: Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Yayın Tarihi Açıklandı!

Efsane Dönüyor: Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Yayın Tarihi Açıklandı!

Müge Anlı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 17:16

atv ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu merakla beklenirken, atv resmi hesabı Müge Anlı'nın yayın tarihini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2008 yılından beri atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yaz dönemi için sezon finaline girmişti.

2008 yılından beri atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yaz dönemi için sezon finaline girmişti.

Tam 16 sezon süren Müge Anlı ile Tatlı Sert, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla yeni sezon için gün sayarken beklenen haber geldi.

Tam 16 sezon süren Müge Anlı ile Tatlı Sert, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla yeni sezon için gün sayarken beklenen haber geldi.

Resmi sosyal medya hesaplarından Müge Anlı'nın 17. sezon tanıtımı yayınlanırken, programın yeni sezon yayın tarihi de duyuruldu.

Resmi sosyal medya hesaplarından Müge Anlı'nın 17. sezon tanıtımı yayınlanırken, programın yeni sezon yayın tarihi de duyuruldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 17. sezonuyla 2 Eylül Pazartesi günü ekrana dönüyor!

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 17. sezonuyla 2 Eylül Pazartesi günü ekrana dönüyor!

İşte o tanıtım fragmanı:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
49
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın