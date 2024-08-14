Efsane Dönüyor: Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Yayın Tarihi Açıklandı!
Efsane Dönüyor: Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Yayın Tarihi Açıklandı!
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2008 yılından beri atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yaz dönemi için sezon finaline girmişti.
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Tam 16 sezon süren Müge Anlı ile Tatlı Sert, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla yeni sezon için gün sayarken beklenen haber geldi.
Resmi sosyal medya hesaplarından Müge Anlı'nın 17. sezon tanıtımı yayınlanırken, programın yeni sezon yayın tarihi de duyuruldu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert, 17. sezonuyla 2 Eylül Pazartesi günü ekrana dönüyor!
İşte o tanıtım fragmanı:
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